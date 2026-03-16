Programas de Ernesto Pimentel lideran en el rating y conductor explica cómo lo logra

Programas de Ernesto Pimentel lideran en el rating y conductor explica cómo lo lograÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El presentador Ernesto Pimentel se describe como una persona trabajadora y comprometida con su labor en la televisión, esforzándose por ofrecer entretenimiento saludable al público cada sábado. Gracias a esto, continúa liderando la audiencia durante los fines de semana.
El pasado sábado, el programa 'Reventonazo del verano' fue el más visto, alcanzando 9,9 puntos de audiencia, mientras que 'Sábado Súper Star' logró 8,3 puntos en el horario estelar de América Televisión.
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"Toda mi vida está dedicada al trabajo, a hacer sano entretenimiento para darle alegría a las familias peruanas y me siento contento al ver que seguimos teniendo sábado a sábado el respaldo del público. Es un esfuerzo de mis compañeros artistas, técnicos y de producción para ser líderes", comentó Ernesto Pimentel.
En el reciente episodio de 'Reventonazo del verano' participaron la 'Gran Orquesta Internacional', 'Amor rebelde' y Pamela Franco. Por otro lado, en 'Sábado Súper Star' se llevó a cabo un enfrentamiento entre los miembros de 'Bienvenida tu tarde' y 'Los reyes del humor'.
Otros programas como 'Yo soy' lograron 8,3 puntos de audiencia el sábado, mientras que 'JB Noticias' apenas alcanzó 3,5 puntos.