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Programas de Ernesto Pimentel lideran en el rating y conductor explica cómo lo logra

Ernesto Pimentel, presentador de América Televisión agradece el apoyo del público en su misión de ofrecer entretenimiento saludable a las familias peruanas.

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    Programas de Ernesto Pimentel lideran en el rating y conductor explica cómo lo logra
    Ernesto Pimentel se destaca por su dedicación en televisión, logrando liderar la audiencia los sábados con su programa 'Reventonazo del verano', que alcanzó 9,9 puntos.
    Programas de Ernesto Pimentel lideran en el rating y conductor explica cómo lo logra

    El presentador Ernesto Pimentel se describe como una persona trabajadora y comprometida con su labor en la televisión, esforzándose por ofrecer entretenimiento saludable al público cada sábado. Gracias a esto, continúa liderando la audiencia durante los fines de semana.

    El pasado sábado, el programa 'Reventonazo del verano' fue el más visto, alcanzando 9,9 puntos de audiencia, mientras que 'Sábado Súper Star' logró 8,3 puntos en el horario estelar de América Televisión.

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    "Toda mi vida está dedicada al trabajo, a hacer sano entretenimiento para darle alegría a las familias peruanas y me siento contento al ver que seguimos teniendo sábado a sábado el respaldo del público. Es un esfuerzo de mis compañeros artistas, técnicos y de producción para ser líderes", comentó Ernesto Pimentel.

    En el reciente episodio de 'Reventonazo del verano' participaron la 'Gran Orquesta Internacional', 'Amor rebelde' y Pamela Franco. Por otro lado, en 'Sábado Súper Star' se llevó a cabo un enfrentamiento entre los miembros de 'Bienvenida tu tarde' y 'Los reyes del humor'.

    Otros programas como 'Yo soy' lograron 8,3 puntos de audiencia el sábado, mientras que 'JB Noticias' apenas alcanzó 3,5 puntos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Programas de Ernesto Pimentel lideran en el rating y conductor explica cómo lo logra
    Sergio Mejía

    Editor general de la web del Diario Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP con especialización en Marketing Digital, Gestión de Redes Sociales y Redacción Digital. Cuento con 8 años de experiencia en los medios digitales más importantes del país. Apasionado por el fútbol, la música y el freestyle.

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