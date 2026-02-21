Juliana Oxenford arremetió contra Marisel Linares tras atropello a campeona de buceoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡No se lo perdona! La periodista Juliana Oxenford se mostró bastante indignada con Marisel Linares, quien está involucrada en el fallecimiento de la campeona de buceo Lizeth Marzano. Recordemos que el auto que provocó la muerte de la deportista se encontraba a nombre de la conductora de Willax.
Tras esta situación, Linares envió un escueto comunicado, en donde mencionó que el vehículo (que sigue a su nombre) actualmente está en el poder de una tercera persona pero no dio más detalles. Por esta razón, Juliana arremetió contra ella.
Juliana Oxenford envía fuerte mensaje a Marisel Linares
La conductora de La República usó su cuenta de Twitter para enviarle unas contundentes palabras: “¿Por qué Marisel Linares no dice hasta ahora a quien le transfirió el auto que sigue a su nombre y con el que mataron a una chica? ¿Por qué no muestra los documentos de venta del carro? ¿por qué no aclara vínculo con el conductor teniendo los medios para hacerlo?”, empezó diciendo.
“Parece que muchos colegas no quieren ni mencionarla por amistad, solidaridad o lo que fuere. Lo cierto es que su comunicado genera más dudas que aclaraciones. Aquí el apoyo tiene que ser a la familia de Lizeth. Se trata de una vida perdida por un maldito cobarde que se escapó.”, escribió Oxenford en sus redes.
Escueto comunicado de Marisel Linares
El comunicado que envió Marisel Linares, cuando aun no se sabía la identidad de la persona que atropelló a la campeona a la deportista fue bastante criticado.
"Con mucho pesar, he tomado conocimiento de que un vehículo registrado a mi nombre protagonizó un terrible accidente de tránsito que causó la muerte de la joven Lizeth Marsano Noguera. Quiero dejar en claro que ese auto, desde setiembre del año pasado, ya no está en mi poder, sino en el de una tercera persona, quien enfrentará el proceso que corresponda. Reitero que yo no manejaba ese vehículo. Lamento profundamente lo sucedido. Mis más sinceras condolencias a la familia".