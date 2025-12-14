Wapa.pe
La periodista Juliana Oxenford sorprendió al publicar una imagen romántica en Instagram, generando especulaciones sobre un nuevo romance.

    Juliana Oxenford sorprendió a sus seguidores al mostrarse en una faceta poco habitual para ella. La periodista, conocida por su perfil sobrio y reservado, sorprendió al compartir una imagen cargada de romance con un hombre cuya identidad no fue revelada. Este gesto marca un giro inesperado, especialmente porque meses atrás la comunicadora había dejado claro que, tras su separación de Milovan Radovic en septiembre de 2024, no tenía planes de volver a involucrarse sentimentalmente.

    Juliana Oxenford desata rumores de romance con sugerente publicación

    Juliana Oxenford generó revuelo en redes sociales al publicar en sus historias de Instagram una fotografía que no pasó desapercibida. En la imagen, la periodista aparece besándose con un hombre cuya identidad no fue revelada, ya que no incluyó etiquetas ni permitió distinguir con claridad su rostro, lo que despertó especulaciones sobre un posible nuevo romance.

    La publicación estuvo acompañada de una frase sugerente que llamó aún más la atención de sus seguidores. "Ninguna relación seria empieza si el primer beso no te sacude el alma", se leía sobre la imagen, ocultando parcialmente el momento íntimo.

    Tras la ola de mensajes y preguntas que recibió, Oxenford decidió aclarar la situación para frenar los rumores. "No. No soy yo. Es una foto acompañada de un mensaje que me encantó. Jajaja. De pronto varios por aquí y el WhatsApp preguntando ¿Qué fue? No fue nada, no sé quién será la 'afortunada de la imagen'", escribió, acompañando el texto con un emoji de risa.

    El recuerdo amargo que Juliana Oxenford guarda de su boda

    Durante su participación en el podcast ‘Kuéntame’, Juliana Oxenford recordó un episodio doloroso relacionado con su padre, Marcelo Oxenford, ocurrido el día de su boda con Milovan Radovic. La periodista contó que, pese a la ilusión de que él la acompañara al altar, la experiencia estuvo lejos de ser emotiva. “No fue tan bonito. En el momento fue horrible”, confesó.

    Según relató, desde que su padre llegó a recogerla, se mostró apurado y más preocupado por otros asuntos que por el significado del momento. “Me pasó a recoger y empezó con su ‘apúrate’, que sigues en Pachacamac, que cuesta un huevo, la gasolina”, recordó.

    La incomodidad continuó incluso cuando ya estaba vestida de novia y esperaba algún gesto especial. “Llegaron las wedding, me pusieron el vestido, mi papá llegó y yo salí de mi cuarto con el vestido y la expectativa, otra vez, de que me dijera algo y me dijo: apúrate boluda que llegamos tarde, yo no tengo mucho tiempo y yo ya, con mi vestidito subiendo al carro”, agregó, dejando en evidencia el impacto que ese momento tuvo en ella.

