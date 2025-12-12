Natalia Málaga revela que “ampayó” infidelidades de su esposo, exfutbolista de Alianza Lima

Natalia Málaga se sinceró como pocas veces durante una conversación con Magaly Medina, donde compartió detalles desconocidos sobre su matrimonio con Gustavo Zevallos, exfutbolista y exgerente de Alianza Lima. La exseleccionada nacional, hoy dedicada al vóley y a su labor como mánager de Eva Ayllón, contó que descubrió una infidelidad de su entonces esposo al encontrar una evidencia en su mesa de noche.

La exatleta también dejó entrever que este no habría sido el único episodio de engaño en su relación, la cual llegó a su fin poco tiempo después del nacimiento de su única hija.

Natalia Málaga habla sobre las infidelidades de Gustavo Zevallos

Durante el pódcast conducido por Magaly Medina, Natalia sorprendió al revelar que su matrimonio terminó apenas nueve meses después de que naciera su hija, hoy una joven de 29 años. Al consultarle si Zevallos había sido mujeriego, la entrenadora no dudó en responder con firmeza: "Por ahí se le resbalaba y se le ampayaba. Y 'suá, suá', le caía". No obstante, aclaró que la “Urraca” nunca fue quien lo descubrió.

Más adelante, Málaga relató la ocasión en la que confirmó una infidelidad. "Yo no me creo una santa tampoco, pero sacó los pies del plato descaradamente y lo ampayé. Encontré una notita en su mesa de noche", contó, dejando sorprendida a Magaly.

“Ya no había esa preocupación”: así describe Natalia Málaga el final de su matrimonio

La entrenadora también explicó las razones que los llevaron a separarse. Según recordó, cuando nació su hija la relación ya mostraba señales de desgaste, pues ella estaba completamente enfocada en su carrera deportiva durante una de las épocas más exitosas del vóley peruano en los años 90. "Le molestaba mucho que me concentrara, que viajara. Lo odiaba a Mr. Park", comentó, refiriéndose al entrenador coreano de la selección.