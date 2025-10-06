Natalia Málaga genera sorpresa al revelar que recibe solo 500 soles por su trabajo como mánager de Eva Ayllón , durante el proceso judicial que atraviesa.

Natalia Málaga volvió a ser noticia, pero esta vez no por el deporte ni por la música. En medio de un proceso judicial, la mánager de Eva Ayllón dio a conocer el monto que percibe por su labor junto a la artista criolla, un dato inesperado que generó sorpresa por tratarse de dos figuras muy reconocidas en el país.

Natalia Málaga causa asombro al revelar cuánto gana trabajando con Eva Ayllón

Durante una diligencia judicial realizada de forma virtual, Natalia Málaga, exvoleibolista y actual mánager de Eva Ayllón, sorprendió al confesar que recibe apenas 500 soles por trabajo realizado en su labor junto a la destacada cantante criolla.

El dato salió a la luz mientras Málaga declaraba ante un fiscal y una jueza de la Corte Superior, en el proceso legal que afronta tras la denuncia presentada por Jessica Zegarra, nuera de Ayllón, quien la acusa de haber dañado su vehículo.

La cifra generó sorpresa debido al nivel de reconocimiento tanto de la artista que representa como de la propia exentrenadora, considerada una figura exitosa del deporte y el entretenimiento. Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó a la exseleccionada nacional precisar sus ingresos para determinar una posible reparación civil.

Fiscal : “Por esa actividad de mánager de la señora Eva Ayllón, ¿cuánto usted ganar?”

: “Por esa actividad de mánager de la señora Eva Ayllón, ¿cuánto usted ganar?” Natalia : “Son referenciales los montos. Yo no tengo un sueldo fijo como la señora Eva Ayllón.”

: “Son referenciales los montos. Yo no tengo un sueldo fijo como la señora Eva Ayllón.” Fiscal : “En, en promedio, ¿cuánto sería para efectos del cómputo?”

: “En, en promedio, ¿cuánto sería para efectos del cómputo?” Natalia: “Yo recibo quinientos soles, en los momentos que hago mi trabajo.”

Finalmente, el Ministerio Público tomó ese monto como referencia para calcular el posible pago de indemnización, dejando constancia de ello en el acta de audiencia.

Fiscalía ajusta monto de multa e indemnización tras declaración de Natalia Málaga

Tras conocerse que Natalia Málaga percibe 500 soles por cada trabajo realizado como mánager de Eva Ayllón, el Ministerio Público realizó un nuevo cálculo para determinar el valor de la multa económica. Con base en ese monto, el fiscal estableció una proyección de S/7,550 para el total de ingresos, lo que equivale a un promedio diario de S/251.66. Aplicando esta cifra, la sanción económica por treinta días sería de S/1,887.30.

Durante la diligencia, también se detalló que el actor civil, Francisco García Ayllón, presentó una solicitud adicional de indemnización por S/10,000, que incluye S/1,200 por daño patrimonial y S/8,800 por daño moral y emocional.

Asimismo, la fiscalía modificó su pedido inicial sobre la pena. En lugar de una condena efectiva, el representante del Ministerio Público planteó que la sanción sea de un año de prisión suspendida, acompañada de los treinta días-multa calculados en función de los ingresos declarados por Málaga.

La jueza Delia Flores intervino para precisar los alcances de este cambio, subrayando que la medida debía ser coherente con la situación económica de la acusada: