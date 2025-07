La reconocida cantante peruana Eva Ayllón sorprendió al revelar que sus propios hijos le cobraban por acompañarla en sus presentaciones, pero no aportaban en los gastos del hogar. Esta confesión, dada en el podcast de Magaly Medina, puso en evidencia una disociación entre lo profesional y lo personal dentro de su familia. Lejos de guardar silencio, la artista reafirmó su posición ante la decisión de sus dos hijos de no apoyarla económicamente.

Eva Ayllón expone situación con sus hijos

Eva Ayllón abrió su corazón en una reciente entrevista con Magaly Medina y reveló una situación familiar que dejó sin palabras a muchos. La intérprete de música criolla contó que sus hijos, Francisco García Ayllón y Carlos Yamasaki Ayllón, le cobraban por trabajar con ella en su orquesta, como si fueran músicos más.

Si bien la artista consideró que este pago era justo, no ocultó su incomodidad al notar que ellos no aportaban en los gastos de la casa. “Mis hijos me cobraban. Nadie me trabaja a mí gratis. A Carlos y Francisco les pagaba su servicio y ellos no pagaban el mío en la casa”, señaló Eva Ayllón con firmeza.

Ante ello, la conductora no dudó en intervenir para ahondar en el tema. “Tú le pagabas su mensualidad como tus músicos, pero ellos no pagaban ni la luz, ni el agua, ni el alquiler, no te decían ‘mamá, te ayudo para que pagues los impuestos’”, expresó Medina.

La respuesta de la cantante fue tajante y con un mensaje claro sobre su rol como madre. “No, no. Yo soy mamá hasta el final”, sentenció.

Magaly Medina opina sobre la crianza de Eva Ayllón con sus hijos

Magaly Medina no dudó en tocar un tema delicado: la crianza que Eva Ayllón dio a sus hijos. La periodista quiso saber si la artista alguna vez se ha cuestionado el nivel de protección que les brindó y cómo eso pudo haber influido en su manera de actuar.

“Pero has sido de repente mamá gallina. No te arrepientes un poco de haberlos querido proteger mucho, los has engreído tanto que se han sentido con ciertos derechos sobre ti”, preguntó Magaly con franqueza. Eva, sin dudar, respondió con una frase que resumió su visión de la maternidad: “Pero eso es lo que hacen las mamás”.