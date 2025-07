“Me embaracé y este señor no creía que me embaracé, así que esperó cerca de 21 años para poder recién conocer a su hijo” , reveló con firmeza.

Ayllón, sin rodeos, confirmó su postura frente a los hechos: “Sí me dijo que me iba a denunciar, y yo le dije: bueno, haz lo que tú creas conveniente. Haz lo que tú creas que debas hacer, y él me ha metido en sus problemas, y eso es lo que yo no le disculpo”. La artista lamentó que su hijo la haya involucrado en una situación que, según ella, no le corresponde.