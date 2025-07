Como se recuerda, la intérprete de 'Mal paso' habló al respecto en una entrevista con Beto Ortiz, asegurando que no le preocupaba si la vinculaban amorosamente con Natalia Málaga , pues consideraba que eran "tonterías". “No me molesta si me ligan con Natalia Málaga, nada. Son tonterías, son absurdos, por último. Yo hace mucho que dejé de preocuparme del qué dirán, yo hace mucho que pasé la barrera del ‘preocúpate’. Estoy por encima del bien y del mal", sostuvo.

Carlos Vílchez invitó a Natalia Málaga a su programa para YouTube donde esta no pudo evitar referirse a las especulaciones que la vinculan sentimentalmente con la artista peruana y esta fue clara al exigir que no se le inventen rumores sobre su vida.

“No a todo el mundo le gusto, mi chapa es ‘Natagria’ porque soy agria para decir las cosas, yo no te voy a engañar, yo no te voy a mentir. A mí, cuando me ampayen, pongan que la ca*. Si le menté la madre a una chica, pónganlo, no me inventes hu***, ¿Me entiendes?”, precisó.