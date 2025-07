Danny Rosales se unió a la lista de compañeros de Dayanita que reaccionaron al darse a conocer que la actriz cómica ofrecía ‘citas privadas’. El humorista de ‘JB en ATV’ confirmó que tenía conocimiento de lo que hacía la influencer detrás de cámaras, dejando en claro que no se trataba de una nueva actividad.

Danny Rosales confirma que Dayanita ofrecía encuentros privados

Danny Rosales, uno de los rostros más populares de ‘JB en ATV’, sorprendió al público tras pronunciarse sobre las controversiales revelaciones que involucran a Dayanita. Durante una entrevista en el programa ‘Magaly TV, la firme’, el humorista dejó claro que no le tomó por sorpresa lo que se dijo sobre su excompañera.

"Ya sabía, pero somos compañeros, nos apoyamos, hasta que salió a la luz por sus cámaras porque quizás ahorita no tiene tanto trabajo como comediante, pero chapó lo que tiene a la mano", comentó ante las cámaras dejando entrever que la influencer habría tomado esta decisión debido a una posible baja en sus labores como actriz cómica.

Por su parte, Jorge Benavides también mostró su posición al respecto, dejando saber su decepción por Dayanita y manifestando que no piensa darle una nueva oportunidad de volver al programa.

“Quién en su sano juicio deja un trabajo así, bien remunerado, que solo son dos días para dedicarse a lo que se dedica. Yo no la juzgo cada quién decide por su vida, no me arrepiento por la segunda oportunidad que le di”, sostuvo.

Dayanita rompe su silencio y aclara polémico mensaje sobre supuesto cobro de S/800

Tras ser señalada por presuntamente ofrecer servicios sexuales, Dayanita se pronunció en vivo a través del programa Todo se filtra para aclarar los rumores. La exactriz de ‘JB en ATV’ negó dedicarse a la prostitución y aseguró que sus respuestas en redes son parte de un juego con sus seguidores.

“No es la primera persona a la que le he dicho (...) Yo les digo hazme el depósito, trato de seguir la cuerda, pero no llego a acceder, no me encuentro (...) Yo sigo la cuerda de jugar con ellos”, explicó.

En cuanto al mensaje donde menciona un cobro de S/ 800, Dayanita precisó que se trató de una cifra lanzada al azar, y que incluso en otras ocasiones ha pedido montos mayores como S/ 1,000 o S/ 2,000, sin llegar a concretar ningún encuentro.