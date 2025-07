“Llevaron a Paolo Guerrero y era como si les hubiera hecho el gran favor, no solo le pusieron una alfombra roja, sino que todo el rato lo llenaron de elogios. Una franeleada que ya me sabía a indigestión, será un ídolo popular, pero un ídolo popular que ha venido a terminar su carrera acá, que está lesionado, que ya no es el mismo jugador de hace muchos años", expresó la popular ‘Urraca’ durante su programa.

"Él es un ídolo de fútbol, ¿esta señora quién es?", "Es un grande el Capitán", "Es nuestro ídolo", se lee en algunos mensajes. No obstante, otros estuvieron de acuerdo con Medina: "El abuelito Paolo", "Dijo la verdad", "Ese no pasa nada", "Pía ya debe jubilarse", "Obvio que estaba preparado, ese programa es horrible, Carlos Vílchez se cree gracioso", se lee.

“La amistad surgió y fue evolucionando. Siento que yo no saco ningún tipo de ventaja de eso y respeto absolutamente su chamba. Si alguna vez ella ha tenido un comentario hacia mí, que no le gustó mi vestido, si no le gustó lo que hice... Ha habido críticas en su momento cuando entrevisté a alguien y le pareció que he sido demasiado suave, es su punto de vista”, explicó con naturalidad.