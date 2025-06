“Muchos me preguntan qué es de mi papá, dónde está, por qué no lo muestro en las redes, creo que no hay mucha información (...) Mi papá era Fernando Copello, fabricaba vinos y piscos Copello que ya no es parte de la familia, era Esteban Fernando Copello. Lo que más tengo de mi papá es el carácter dulce, simpático, soy una persona que exige bastante y nos parecemos (...) Mi papá era una persona que le costaba demostrar el cariño, amor, por eso cuando veo padres cariñosos con sus hijos es algo que veo con ternura, mi papá nos quería mucho a su manera”, expresó.