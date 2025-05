Lejos de esquivar el tema sentimental, Morales también se animó a hablar de su relación con Jessica Newton, la cual, según confesó, no fue un romance clandestino, aunque sí se dio cuando él aún estaba casado con su entonces esposa, Tatiana. “Se lo dije de frente a mi esposa” , reveló, dando a entender que no ocultó su vínculo con la exreina de belleza.

Morales añadió que el quiebre con Newton no se debió a infidelidades, sino a las circunstancias que ambos vivían. Mientras él lidiaba con temas judiciales y empresariales en el extranjero, su entorno aseguraba que no regresaría al país, situación que, a su parecer, fue determinante para que la relación no continuara: “Seguramente le dijeron a Jessica ‘él no regresa, se va a quedar allá’ y, quizás, le metieron todo el miedo del mundo”, expresó con un dejo de resignación.