Deyvis Orosco rompió el silencio sobre la disputa con su primo Bill Orosco por el uso de los éxitos de Néctar. El cantante fue tajante al afirmar que no permitirá que su nombre sea usado para generar controversia y dejó en claro que no entrará en discusiones innecesarias. Además, este habló sobre las acciones legales que tomará en contra de este y de Andrea San Martín , tras iniciar este lío familiar.

Esto no fue todo, pues el mismo Deyvis Orosco señaló que su primo Bill no gestionó los permisos necesarios para interpretar los temas de Néctar, lo que desencadenó una disputa que ahora deberá resolverse en el ámbito legal.

“Hay cosas internas que la gente no sabe. No es solo un tema de canciones, sino de asuntos que no se han manejado correctamente. Es un tema delicado que entrará en un proceso legal y penal”, añadió, acusando a su vez que su primo habría usado el cariño del público. “Lo único que diré es que con el cariño del público no se juega. Cuando la verdad salga a la luz, muchas personas se verán perjudicadas”, precisó.