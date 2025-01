Amy Gutiérrez volvió a capturar la atención del público en la ceremonia de los premios Cape de la Música, donde tuvo la oportunidad de entregar el reconocimiento a la gran Eva Ayllón, considerada la mejor artista criolla. Para esta ocasión tan especial, la cantante eligió un impactante vestido de corte cut out beige que no solo destacó su figura, sino que también resaltó su presencia imponente y sofisticada. Su look, un equilibrio perfecto entre sensualidad y elegancia, logró eclipsar a todos los presentes en el evento.



Sin embargo, no solo fue su radiante estilo lo que acaparó las miradas de la prensa, sino que también se encontraba en medio de una tormenta mediática, luego de que su exbailarina, Claudia Mejía, dejara entrever que una artista habría interferido en su relación. Acompañada por su equipo de producción, Amy entregó el premio y, tras su intervención, rápidamente abandonó el escenario, dejando a todos con una mezcla de admiración por su estilo y curiosidad por los detalles de su vida personal. Sin duda, su look no pasó desapercibido, y no podemos dejar de hablar de él.