César Seijas , exreportero de ‘La Banda del Chino’ rompió el silencio sobre su sorpresiva salida del programa nocturno de América TV. Después de más de una década de trabajo, el periodista fue despedido en junio de 2024, pero hasta ahora no había hablado del tema. Con la reciente cancelación del show, decidió contar su versión y revelar lo que realmente ocurrió tras bambalinas en el espacio liderado por Aldo Miyashiro .

"Cuando Aldo me llamó para comunicarme su decisión, me dijo: 'Tú has dicho que quieres sacarme y poner a Juan Carlos Orderique'", comentó Seijas, aclarando que el nombre de Orderique solo fue un ejemplo de tantas figuras que podían reemplazar a Aldo.