A través de un extenso comunicado en su cuenta de Instagram , la modelo peruana Luciana Fuster se refirió a la situación que suscitó la renuncia de su sucesora en la organización. “Es muy delicado y no se debe tocar con la ligereza que mucha gente lo está haciendo. Me entristece leer la cantidad de comentarios y opiniones que se tejen alrededor…sobre todo de personas tan ajenas a lo que se vive dentro de un reinado”, se lee en un inicio.

“Yo no solo fui a ganar una corona, fui a trabajar como ha sido mi costumbre siempre, sabiendo como todos, que MGI se caracteriza por trabajar en base a sus 4B: beauty, body, brain and business. Y es que, a mi parecer, ningún reinado está para facilitarnos todo, ni resolvernos la vida; sino que se trata de un trabajo en conjunto con las organizaciones, respetando y ciñéndonos al contrato que aceptamos al inicio como en cualquier otra empresa”, agregó sobre la dinámica de trabajo en el MGI.

Esto no fue todo, pues Fuster agradeció a la organización por el trabajo realizado en conjunto, además del trato y apoyo que recibió de los líderes Nawat Itsaragrisil y Teresa Chaivisut, quienes, según Luciana, no la abandonaron durante su reinado.

Finalmente, la exreina de belleza tomó la radical decisión de cerrar su opinión y no hablar más del tema, pues no ofrecerá respuestas de ser consultada. “Es lo único de diré. Espero lo entiendan y respeten para evitar hacerme preguntas a la espera de alguna otra respuesta de mi parte, porque no la habrá. Muchas gracias”, finalizó.