El nombre de Luciana Fuster vuelve a sonar con fuerza en el mundo de los certámenes de belleza. Tras sugerir que no descarta ir al Miss Universo , las dudas y rumores no tardaron en surgir. Su posible participación dividió opiniones y encendió las redes sociales. Ante tanta expectativa, Jessica Newton decidió poner las cartas sobre la mesa. ¿Qué dijo?

Luciana Fuster volvió a estar en el centro de la conversación mediática luego de declarar que no descartaría la posibilidad de participar en el Miss Universo, pese a haber ganado el Miss Grand Internacional en 2023. Sus palabras ilusionaron a sus seguidores, pero también generaron dudas sobre si esa participación sería viable desde el punto de vista organizativo. Ante la creciente expectativa, Jessica Newton, presidenta de la organización Miss Perú, decidió aclarar el panorama.

“Luciana ha sido una reina increíble y nada me haría más feliz que verla nuevamente compitiendo, pero no tenemos autorización de parte de la organización para que eso suceda todavía”, comentó en un inicio, dejando claro que por ahora no hay luz verde para que la modelo represente al país en el certamen universal.