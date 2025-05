El conflicto legal entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán no solo marcó un antes y un después en su relación, sino que también habría impactado en los lazos familiares del exfutbolista. Según reveló la joven madre, la situación ha generado un distanciamiento entre su hija y Rosario Guadalupe, abuela paterna de la menor.

Durante una entrevista en ‘ Amor y Fuego ’, Rodrigo González tocó un tema sensible: la relación actual entre la menor y su abuela paterna. Ante la pregunta, Darinka Ramírez no dudó en sincerarse sobre cómo han cambiado las cosas desde que inició el conflicto legal.

“Si la frecuentábamos en su momento cuando todo estaba bien, pero ahora ya no, es su hijo y entiendo”, expresó, dejando ver su incomodidad ante la situación.

Aunque la relación con la familia de Jefferson Farfán se ha enfriado, Darinka Ramírez dejó claro que nunca ha impedido que su hija mantenga el contacto con su abuela. “Están las puertas abiertas, para coordinar y vea a la bebé. No puedo quitarle el derecho a mi hija de seguir viendo a su familia”, afirmó.

No obstante, expresó su decepción al no recibir señales de empatía por parte de Rosario Guadalupe: “Yo esperé que se comunique, porque somos mujeres y sentí que no se identificaron conmigo”.