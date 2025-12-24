Hace un cuarto de siglo, la televisión peruana marcó un antes y un después con el lanzamiento de Cinescape, un programa que logró acercar el universo del cine a los hogares de una manera inédita.

Este sábado, el espacio se despide definitivamente con la transmisión de su último episodio, un acontecimiento que ha provocado múltiples reacciones entre el público y diversas figuras del espectáculo. El adiós de Cinescape, bajo la conducción de Bruno Pinasco, representa el final de una etapa que acompañó a varias generaciones y se consolidó como un referente en la difusión de la industria audiovisual.

El programa se estrenó en el año 2000 en Panamericana Televisión, con Bruno Pinasco al frente, y desde 2003 pasó a emitirse por América Televisión, señal en la que permaneció por más de veinte años. Su propuesta se centró en presentar las principales novedades del cine internacional mediante informes, entrevistas exclusivas, cobertura de estrenos y reportajes sobre Hollywood, sin descuidar el cine peruano. En una época en la que el acceso a información especializada era limitado, el espacio cumplió el objetivo de llevar el cine al público con una mirada distinta.

A lo largo de su trayectoria, Cinescape destacó por su estilo ágil y cercano, incorporando al equipo de producción frente a cámaras e invitando a artistas a participar. Desde sus inicios, apostó por la cobertura de eventos internacionales, con reportajes desde festivales como Venecia, estrenos mundiales en ciudades como Nueva Zelanda, Londres, Tokio y México, además de entrevistas a reconocidas figuras del sector. Fue, además, uno de los pocos programas de la región presente en lanzamientos globales de sagas como “El Señor de los Anillos” y “Harry Potter”, lo que reforzó su posicionamiento como fuente clave de información cinematográfica.

Usuarios lamentan la decisión

La influencia de Cinescape se extendió más allá de la televisión gracias a su presencia en redes sociales y plataformas digitales. Su cuenta oficial de Instagram reúne a miles de seguidores que han acompañado cada etapa del programa.

El anuncio del cierre generó una avalancha de mensajes cargados de gratitud y nostalgia. “Este programa forma parte de toda mi vida, lo extrañaré por siempre”, escribió una usuaria identificada como ive_rodriguez12. Otros comentarios, como el del creador de contenidos Phillip Chu Joy, destacaron el trabajo de Bruno Pinasco y su equipo: “Gracias por 25 maravillosos años, @cinescape.pe y @brunopinasco”.

¿Cuándo se emite el último programa?

El episodio final se transmitirá este sábado a las 11:00 a. m. por América Televisión y promete ser una edición especial. Además, el público en Perú podrá acceder a los contenidos completos y de manera gratuita a través de la plataforma digital TVGO. La invitación a acompañar este cierre se resume en un mensaje difundido en redes sociales: “Hace 25 años un sueño se hizo realidad”, en referencia a haber acercado el cine a los hogares de una forma innovadora para la televisión nacional.