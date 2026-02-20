Melcochita y Monserrat Seminario confirman su separación tras casi 20 años juntos. El comediante asegura que el divorcio es definitivo y que no hay marcha atrás.

Tras una larga relación que superó casi dos décadas de historia compartida, la separación de Melcochita y Monserrat Seminario ya es un hecho definitivo. El comediante anunció el fin de su matrimonio y dejó claro que la decisión no tiene marcha atrás. El anuncio llega en medio de recientes tensiones que expusieron el deterioro del vínculo. Aunque la ruptura es irreversible, el sonero aseguró que continuará cumpliendo sus obligaciones familiares.

Melcochita confirma ruptura definitiva con Monserrat Seminario tras más de 17 años de relación

Luego de ofrecer disculpas públicas por haber acusado a su esposa de apropiarse de dinero, el humorista anunció que su matrimonio llegó a su fin. En declaraciones al programa 'América Hoy', confirmó que decidió iniciar el proceso de divorcio tras más de 17 años juntos y dejar claro que la relación ya no funciona como antes.

Aunque la separación será definitiva, aseguró que continuará asumiendo las responsabilidades económicas vinculadas a sus hijas mientras se formaliza el trámite legal.

“Me voy a divorciar. No nos entendemos no más, no hay cariño como antes (¿Entonces ya no hay amor?) Amor ya no hay desde hace medio año", sentenció el cómico para el magazine matutino.

Durante la entrevista, también afirmó que no cambiará de decisión y que ya habría comunicado formalmente su intención de divorciarse.

Melcochita se sincera tras decidir divorciarse

El humorista también comentó que uno de los motivos de desgaste en la relación fueron los constantes celos que, según su versión, marcaron la convivencia.

“(¿Estás muy desilusionado?) Por supuesto, me presionaba, me celaba que yo tenía con fulana o mengana, no podía tener amigas. Yo lo juro por mi madre que está muerta, nunca la he engañado con nadie", sentenció rotundamente.

Respecto a las responsabilidades económicas, reiteró que seguirá cubriendo todos los gastos relacionados con sus hijas, pero descartó continuar brindando apoyo económico directo a su aún esposa.