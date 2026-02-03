Melcochita realiza IMPACTANTE REVELACIÓN tras retractarse sobre Monserrat y el MEDIO MILLÓN DE SOLES: “Hubo un malentendido” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Melcochita realiza IMPACTANTE REVELACIÓN tras retractarse sobre Monserrat y el MEDIO MILLÓN DE SOLES: “Hubo un malentendido” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Melcochita y Monserrat atraviesan una fuerte polémica luego de confirmar el fin de su relación en medio de graves acusaciones por el presunto uso de una elevada suma de dinero. Según el cómico, su aún esposa habría gastado una fortuna para impulsar la carrera de su hijo mayor e incluso levantar una vivienda en Piura, mientras él seguía viviendo en un inmueble alquilado. Todo esto desató una ola de comentarios y críticas en redes.

Melcochita da marcha atrás tras el llanto de su hija y aclara versión sobre el dinero

El artista causó gran impacto al anunciar su divorcio luego de 17 años de matrimonio, asegurando que Monserrat habría gastado cerca de medio millón de soles, producto de su trabajo durante el 2025, y que incluso su cuenta habría quedado en cero.

“En Piura, en su familia. Le ha pagado los estudios a su hijo mayor que ya es odontólogo, ha construido un caserón y yo, a mis 90 años, solo tengo casa alquilada. Por lo menos se ha gastado medio millón de dólares. Se gastó toda mi plata, por eso me quiero divorciar, ella es mala. (...) Ahora llora porque es una actriz”, declaró a Trome.

Sin embargo, todo dio un giro cuando una de sus hijas apareció en una transmisión en vivo, visiblemente afectada, y defendió a su madre, recordándole todo lo que hace por él y los cuidados que le brinda a diario. Tras ese momento, Melcochita se mostró arrepentido y explicó que habló llevado por la ira, cambiando su versión inicial.

“Lo que pasa es que la vez pasada que hablé es porque estaba con cólera, dije que era medio millón de soles, pero si tuviera ese dinero no estaría aquí en Perú, sino en Miami. Hubo un malentendido”, sostuvo también para Trome.

El cómico indicó que ahora se tomará un tiempo para revisar con calma sus gastos, luego de que Monserrat asegurara que todo su dinero es destinado a sus hijas. Además, señaló que ambos conversarán cuando las cosas estén más tranquilas.

Finalmente, expresó su deseo de que la polémica termine pronto y confesó sentirse afectado por la presión mediática: