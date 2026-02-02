Wapa.pe
Temblor en Perú hoy, lunes 2 de febrero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

Melcochita genera ALARMA tras ser hospitalizado de urgencia: 'Es delicado'

Melcochita fue internado de emergencia tras sufrir una descompensación y presión elevada. Su hijo pidió oraciones y explicó el delicado estado de salud del artista.

    Melcochita genera ALARMA tras ser hospitalizado de urgencia: 'Es delicado'
    Melcochita se descompensa.
    Melcochita genera ALARMA tras ser hospitalizado de urgencia: 'Es delicado'

    La madrugada se volvió angustia para los seguidores de Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, luego de confirmarse que el reconocido artista fue trasladado de urgencia a una clínica tras sufrir una descompensación. El delicado episodio ocurre en un momento sensible de su vida personal, marcado por su reciente separación de Monserrat Seminario.

    La noticia generó inmediata preocupación entre colegas, fanáticos y familiares, quienes decidieron priorizar su salud alejándolo momentáneamente del ojo público.

    Presión elevada y decisión médica inmediata

    El equipo que lo atiende determinó que lo más prudente era mantenerlo bajo observación constante. El médico a cargo explicó que su estado requería hospitalización para evitar complicaciones mayores: “Lo mejor es internarlo, que se quede aquí, ya que su presión está elevada, se ha descompensado”.

    Desde su entorno indicaron que la prioridad es lograr que se estabilice antes de pensar en un alta. Por ello, se tomó la decisión de que permanezca internado y en reposo, sin exposiciones innecesarias.

    Su hijo rompe el silencio y pide oraciones

    Desde Estados Unidos, Pablo Villanueva Junior se pronunció con un mensaje que reflejó la gravedad del momento y pidió apoyo para su padre: “Su estado es delicado, por eso hemos decidido que se aleje de los medios, va estar unos días internado por recomendación del doctor hasta que se estabilice. Recuerden que es una persona de 90 años, cualquier cosa le puede pasar”.

    El hijo mayor del cómico también hizo referencia al conflicto que precedió a esta crisis médica y defendió la versión de su padre: “Solo te diré que la verdad es la que dijo Melcocha. Ella trata de echar la culpa a nosotros (los hijos)… Él le ha pedido que le aclare un estado de cuenta y ella no lo ha podido hacer”.

    Estas declaraciones, dadas a Trome, reavivaron la polémica, aunque la familia insiste en que ahora lo más importante es la recuperación del artista.

    Melcochita genera ALARMA tras ser hospitalizado de urgencia: 'Es delicado'
