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Querido actor y exconductor peruano de TV se aleja de todo y ahora vive aislado del mundo acompañado de sus 4 perros

El actor y exconductor de TV reveló que disfruta la soledad a sus 48 años, tras un largo matrimonio con una de las actrices más bellas de la TV peruana.

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    Querido actor y exconductor peruano de TV se aleja de todo y ahora vive aislado del mundo acompañado de sus 4 perros
    Querido actor y exconductor peruano de TV sorprende al dejar la fama y vivir aislado del mundo con sus 4 perros.
    Querido actor y exconductor peruano de TV se aleja de todo y ahora vive aislado del mundo acompañado de sus 4 perros

    Óscar López Arias, actor y ex conductor de TV, alcanzó la fama protagonizando exitosas series y liderando populares programas de entretenimiento. Tras años en la pantalla, decidió dejar Lima y apostar por una vida alejada del ruido mediático, refugiándose en el campo junto a sus cuatro perros. Aunque disfruta de la tranquilidad, no se ha desligado del arte y se prepara para regresar pronto a los escenarios teatrales.

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    Óscar López Arias vive aislado y disfruta su vida en el campo

    Óscar López Arias contó cómo es su nueva vida en el campo y precisó que solo viaja a Lima por compromisos laborales como actor, recientemente en el teatro con "Esperando a Baltasar" y en televisión, donde actualmente integra la novela 'Señora del destino', de América TV. “Creo que me atreví a romper el molde en muchos sentidos. Fuera de andar calato en mi casa, me agrada vivir en el campo”, señaló.

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    Asimismo, explicó que su vivienda es ecológica y dispone de un huerto propio que le brinda alimentos como ajos, cebollas, tomates, plátanos, papayas y granadillas. En cuanto a la energía, indicó que cuenta con paneles solares. “Soy un ermitaño (¿Y la soledad?) la disfruto. Puedo pasar semanas sin sonido externo”, declaró el exconductor, quien también aseguró que no ve televisión.

    Respecto al amor, comentó que se encuentra soltero y que cualquier futura pareja deberá adaptarse a su estilo de vida, alejado del entorno urbano. “Quien venga a acompañarme tendrá que saber que necesitamos nuestros espacios. No concibo que seamos siameses”, contó a Trome.

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    Óscar López Arias cuenta que solo habla con sus cuatro perros

    El actor tiene como única compañía a sus cuatro perros, que lo acompañan durante todo el día. “Dialogo con ellos y conmigo mismo”, se sinceró Óscar López Arias, quien además suele recibir la visita de amigos actores en su casa de campo.

    “Siempre recibo amigos un fin de semana, también tengo un cartel: ‘Bienvenidos, pero un ratito nomás’”, compartió la figura pública, quien en 2023 anunció el fin de su matrimonio con la actriz Daniela Sarfati.

    SOBRE EL AUTOR:
    Querido actor y exconductor peruano de TV se aleja de todo y ahora vive aislado del mundo acompañado de sus 4 perros
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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