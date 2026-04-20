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Pamela Franco encara a mujer del ‘auto rana’ tras ampay con Christian Domínguez y lanza dardo: "Al final yo te hice un favor”

Christian Domínguez y Mary M. protagonizaron ampay 2024 que acabó con los planes de boda con Pamela Franco; ahora se enfrentan cara a cara e impactan con confesión.

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    Pamela Franco encara a mujer del ‘auto rana’ tras ampay con Christian Domínguez y lanza dardo: "Al final yo te hice un favor”
    Pamela Franco encara a mujer del ‘auto rana’ de Christian Domínguez. | Composición Wapa | Instagram
    Pamela Franco encara a mujer del ‘auto rana’ tras ampay con Christian Domínguez y lanza dardo: "Al final yo te hice un favor”

    Pamela Franco y Mary Moncada, la joven con quien Christian Domínguez fue ampayado en el ‘auto rana’ en enero de 2024, se reencontraron por primera vez mediante una videollamada.

    El momento ocurrió durante la participación de la cantante en el podcast ‘Q’Bochinche’, donde ambas sorprendieron al conversar frente a cámaras. Tras el escándalo difundido en televisión, la relación de la cumbiambera y sus planes de matrimonio llegaron a su fin.

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    Mary Moncada sorprende a Pamela Franco tras fuerte revelación sobre Christian Domínguez

    Durante otra parte de las imágenes, Mary Moncada, quien en varias ocasiones se habría visto con Christian Domínguez, le reveló a Pamela Franco el presunto plan del cumbiambero para seguir con sus infidelidades. “Él quería llevarme a tu casa. Creo que al final yo te hice un favor, ¿no?”, se escucha decir a la joven.

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    Ante esto, la cantante quedó en shock y completamente sorprendida. Luego, Franco decidió agradecerle públicamente a Moncada por ayudarla a “abrir los ojos”. “La verdad, tengo que decirte públicamente gracias”, respondió, a lo que la joven añadió: “Creo que te saqué un mujeriego de encima”. La conversación completa se emitirá este lunes 20 de abril en el podcast ‘Q’ Bochinche’ a las 10.50 a. m. por YouTube.

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    Mary Moncada y la vez que fue ampayada en el auto de Christian Domínguez


    Corría enero de 2024 cuando Magaly Medina dio a conocer un ampay que sacudiría la farándula y terminaría por romper una de las relaciones más comentadas del momento. En las imágenes se veía a Christian Domínguez reuniéndose con Mary Moncada dentro de su camioneta.

    Las cámaras de ‘Magaly TV: la firme’ registraron cómo el vehículo se desplazaba con la pareja en su interior, motivo por el cual fue bautizado como el ‘auto rana’. Este hecho fue clave para que Pamela Franco anunciara el fin de su relación con Domínguez, con quien incluso tenía planes de matrimonio.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela Franco encara a mujer del ‘auto rana’ tras ampay con Christian Domínguez y lanza dardo: "Al final yo te hice un favor”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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