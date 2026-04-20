Christian Domínguez y Mary M. protagonizaron ampay 2024 que acabó con los planes de boda con Pamela Franco; ahora se enfrentan cara a cara e impactan con confesión.

Pamela Franco y Mary Moncada, la joven con quien Christian Domínguez fue ampayado en el ‘auto rana’ en enero de 2024, se reencontraron por primera vez mediante una videollamada.

El momento ocurrió durante la participación de la cantante en el podcast ‘Q’Bochinche’, donde ambas sorprendieron al conversar frente a cámaras. Tras el escándalo difundido en televisión, la relación de la cumbiambera y sus planes de matrimonio llegaron a su fin.

Mary Moncada sorprende a Pamela Franco tras fuerte revelación sobre Christian Domínguez

Durante otra parte de las imágenes, Mary Moncada, quien en varias ocasiones se habría visto con Christian Domínguez, le reveló a Pamela Franco el presunto plan del cumbiambero para seguir con sus infidelidades. “Él quería llevarme a tu casa. Creo que al final yo te hice un favor, ¿no?”, se escucha decir a la joven.

[IFRAME]" data-show-code="false" data-type="custom-html" class="custom-html-block custom-html-rendered">

Ante esto, la cantante quedó en shock y completamente sorprendida. Luego, Franco decidió agradecerle públicamente a Moncada por ayudarla a “abrir los ojos”. “La verdad, tengo que decirte públicamente gracias”, respondió, a lo que la joven añadió: “Creo que te saqué un mujeriego de encima”. La conversación completa se emitirá este lunes 20 de abril en el podcast ‘Q’ Bochinche’ a las 10.50 a. m. por YouTube.

Mary Moncada y la vez que fue ampayada en el auto de Christian Domínguez



Corría enero de 2024 cuando Magaly Medina dio a conocer un ampay que sacudiría la farándula y terminaría por romper una de las relaciones más comentadas del momento. En las imágenes se veía a Christian Domínguez reuniéndose con Mary Moncada dentro de su camioneta.