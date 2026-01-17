Wapa.pe
Abogado de Pamela López la frena en seco en vivo tras fuerte calificativo a Pamela Franco y la deja "helada"

¿Qué pasó con Mary Moncada? La mujer que fue ampayada junto a Christian Domínguez y empezó con el destape de Cueva y Pamela Franco

Mary Moncada “abrió la caja de pandora” en ‘Chollwood’ y regresó a Estados Unidos para seguir con su vida como si nada pasara. ¿Qué fue de ella?

    ¿Qué pasó con Mary Moncada? La mujer que fue ampayada junto a Christian Domínguez y empezó con el destape de Cueva y Pamela Franco
    ¿Qué pasó con Mary Moncada? La mujer que fue ampayada junto a Christian Domínguez y empezó con el destape de Cueva y Pamela Franco | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram
    ¿Qué pasó con Mary Moncada? La mujer que fue ampayada junto a Christian Domínguez y empezó con el destape de Cueva y Pamela Franco

    ¡Una hecatombe! La empresaria Mary Moncada se hizo conocida en el mundo del espectáculo peruano cuando fue protagonista de un ‘ampay’ junto a Christian Domínguez. Las revelaciones de estas imágenes asombraron a muchos, ya que el cantante aún mantenía una relación con Pamela Franco.

    Sin embargo; nadie se imaginó que el ampay de Domínguez y Moncada sería el destape del romance clandestino que mantenía Pamela Franco con Christian Cueva. Recordemos que para ese momento, Cueva también estaba casado con Pamela López.

    No cabe duda que la develación del encuentro entre Mary Moncada y Christian Domínguez fue uno de los destapes más inesperados en ‘Chollywood’. Un destape que hasta el momento, sigue dando de qué hablar. Pero, ¿qué pasó con la empresaria? En la siguiente nota te contaremos qué fue de ella.

    ¿Qué fue de Mary Moncada, la mujer que fue ampayada junto a Christian Domínguez?

    Tras irse del Perú cuando “las papas quemaban” Mary Moncada siguió con su vida en Estados Unidos. Se sabe que en ese entonces trabajaba en un banco; sin embargo ahora (según sus redes sociales) labora en un restaurante en Philadelphia.

    Mary no deja la vida nocturna, los viajes y el gimnasio. A través de su cuenta de Instagram, la empresaria se luce con su pareja e hijo y suele lucir elegantes outfits en tendencia.

    Mary suele visitar en Perú pero para visitar a su familia pero ha decidido no aparecer más en las cámaras del espectáculo.

