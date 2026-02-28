Wapa.pe
Oliver Sonne emociona al anunciar que ya es papá y revela el nombre de su primera hija con Isabella Taulund

El futbolista compartió en Instagram tiernas fotos del nacimiento de su hija con Isabella Taulund y reveló el nombre de la pequeña, desatando emoción.

    ¡Nació su bebé! El futbolista peruano-danés Oliver Sonne anunció que se convirtió en padre de una niña, fruto de su relación con Isabella Taulund. A través de Instagram, el deportista compartió tres tiernas fotografías junto a su pequeña. En una de ellas se ve a la madre recostada en la cama de un centro médico, donde aparentemente dio a luz.

    Darinka Ramírez asegura que Farfán no paga el nido de su hija, pese a su fortuna: "Mi pareja y yo cubrimos todo, él ni ha preguntado"

    Oliver Sonne sorprende al mostrar que ya nació su hija

    El sábado 28 de febrero, el popular ‘Vikingo de los Andes’ confirmó el nacimiento de su hija, Naomi Isabel Sonne, ocurrido el pasado 26 de febrero. A través de sus redes publicó una instantánea de su primogénita, donde dio a conocer el nombre y la fecha de nacimiento de la recién nacida. "Naomi Isabel Sonne • 26.02.2026", se lee en su publicación.

    En octubre de 2025, Oliver Sonne sorprendió al anunciar que su pareja estaba en la dulce espera con el mensaje: "Nuevo en el equipo", acompañado de un corazón blanco. Meses antes, en junio, el jugador había revelado su compromiso con Isabella Taulund, su novia desde la adolescencia. La noticia fue compartida en Instagram con cuatro fotografías: una en una playa de Bahamas, otra mostrando el anillo de compromiso y una más en la que el futbolista descorcha champán para celebrar el especial momento.

    Participante de "Yo Soy" arremete EN VIVO contra el jurado tras ser eliminado: "Mancharon mi imagen"

    Quién es la novia de Oliver Sonne?

    En octubre de 2024, el futbolista se refirió a su relación en el pódcast Sin Cassette, donde destacó el papel fundamental de Isabella Taulund en su vida, sobre todo durante su adaptación en Perú. "La respeto mucho. Cuando me mudé aquí, ella fue la primera en decir que vendría y me apoyaría todos los días. Eso fue muy importante para mí, porque ella es una gran parte de mi vida y yo no quería vivir solo", expresó.

    Isabella, de 25 años, dejó su carrera en Copenhague para acompañarlo. Sobre la exposición mediática, comentó: "Tanta gente mirando a mi enamorado… es una locura. No estoy acostumbrada a eso". Además, practica gimnasia y comparte en redes viajes y entrenamientos.

