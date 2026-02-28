Wapa.pe
    El comediante Ricardo Mendoza sorprendió a todos durante su participación en el pódcast de Magaly Medina, donde compartió aspectos poco conocidos de su vida personal. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando relató un inesperado episodio que vivió con su prometida, Katya Mosquera, relacionado con su anillo de compromiso, situación que incluso lo llevó a bromear con que habían “terminado” ese mismo día.

    El integrante de Hablando Huevadas contó que todo ocurrió en Navidad, cuando visitaban a su familia y su pareja, quien estaba embarazada, comenzó a sufrir una fuerte inflamación en las manos. Esto provocó que el anillo quedara atrapado en su dedo, sin que pudieran retirarlo. Ante la desesperación, tuvieron que acudir a los Bomberos para que cortaran la joya.

    "En Navidad, rompimos nuestro compromiso. Fuimos a la casa de mi mamá, ya embarazada Katya lógicamente y ocurre la hinchazón. Esa Navidad tuvimos que ir de emergencia a los Bomberos (…) Lo reventaron, está reventado el anillo", relató el humorista, mientras Magaly Medina reaccionaba sorprendida, creyendo en un inicio que el compromiso se había terminado por un problema sentimental.

    PUEDES LEER: Ricardo Mendoza y Katya Mosquera celebran su amor con la primera ecografía de su futuro hijo: “Te esperamos”

    Fiel a su estilo, Mendoza también tomó el momento con humor y bromeó con la idea de que el anillo destruido significaba el fin de la relación. "Le dije 'mi amor, Feliz Navidad, se acabó nuestro matrimonio, nos liberamos. 'Gracias' le dije al bombero", comentó entre risas.

    Pese al incidente, el comediante dejó claro que sus planes de matrimonio siguen firmes. Incluso reveló que ya mandó a hacer un nuevo anillo para la madre de su hijo, asegurando que será “más bonito y más grande”.

    Además, confirmó que la boda será tanto civil como religiosa. Aunque en otras ocasiones ha mencionado no ser muy creyente, aseguró que está dispuesto a cumplir con ese deseo de su pareja.

    Brenda Quiroz

Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL.

