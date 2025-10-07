Ricardo Mendoza y Katya Mosquera celebran su amor con la primera ecografía de su futuro hijo: “Te esperamos”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El comediante peruano Ricardo Mendoza vive uno de los momentos más emocionantes de su vida. Después de anunciar que se convertirá en padre junto a su pareja Katya Mosquera, la futura mamá compartió en sus redes sociales la primera ecografía de su hijo, un instante lleno de ternura que ha emocionado a seguidores y amigos.
Katya expresó su emoción a través de Instagram, mostrando la imagen de su bebé y compartiendo un mensaje cargado de sensibilidad: “Viene al mundo un bebé. Es divertido pensar que están pasando tantas cosas en una dimensión que casi nos es imperceptible y el resultado es la llegada de una vida y un libro que se escribe con palabras nuevas y capítulos inéditos, y esta foto… es solo el avance, el previo, la promesa…”, escribió, recibiendo una avalancha de felicitaciones y mensajes de cariño.
La emoción de Katya Mosquera y su mensaje de amor
La futura madre no solo mostró la ecografía, sino también su gratitud por el apoyo recibido en esta etapa tan especial: “La alegría y la emoción de lo desconocido nos empapa… y gracias por el amor y buena onda que estamos recibiendo. Nos ayuda, en serio, nos refresca y dan ganas de hacer las cosas bien. ¡Te esperamos amiguit@, aquí ya estamos contando las horas pa’ tu llegada!!”, compartió Katya, reflejando la ilusión y el amor que ambos sienten por su primer hijo.
Ricardo Mendoza feliz con su nuevo rol como padre
El comediante, reconocido por su trabajo en el humor peruano, también manifestó su felicidad y orgullo por esta nueva etapa. Durante una entrevista en ‘Magaly TV La Firme’, Mendoza confesó: “Estoy contento, fuera de eso voy a ser papá. Bueno, ya soy papá porque estoy enamorado del hijo de mi novia que vive conmigo y ahora viene un hermanito para él”, reveló, demostrando la emoción y compromiso que tiene con su familia.
Primer anuncio y planes futuros de la pareja
La noticia del embarazo se dio a conocer inicialmente en el programa ‘Hablando Huevadas’ en Francia, donde Ricardo sorprendió al público confirmando la llegada de su hijo. Desde entonces, ambos han recibido muestras de cariño y felicitaciones, consolidando un momento de felicidad en sus vidas.
A inicios del 2025, Ricardo sorprendió nuevamente a Katya con una propuesta de matrimonio frente a las cámaras, y ahora, con la espera del bebé, la pareja considera adelantar la boda para celebrar este nuevo capítulo familiar, cumpliendo así la promesa que muchos esperan con ilusión.