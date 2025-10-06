Emilia Drago compartió la DOLOROSA condición que padece su hija de 5 años con Diego Lombardi: "Requería el uso de arnés"

Wapa.pe
Emilia Drago revela el difícil inicio de su hija con displasia y cómo enfrentó la enfermedad junto a Diego Lombardi.

    La actriz conmovió con su revelación. | Composición Wapa.
    Por primera vez, la actriz peruana Emilia Drago habló con total sinceridad sobre el difícil momento que vivió al descubrir que su hija, fruto de su relación con Diego Lombardi, nació con una enfermedad que afectaba sus articulaciones. La conductora compartió detalles de la terapia que incluyó el uso de un arnés, buscando generar conciencia sobre la displasia infantil.

    La displasia que marcó los primeros meses de su hija

    Durante una entrevista en el podcast Mamá desde cero, conducido por Angie Arizaga, Emilia relató cómo se percató de que algo no estaba bien. “Cuando ella nació, todo le sonaba. Le sonaba su muñeca, sonaba el hombro, sonaba su cadera… Yo le decía al doctor: ‘¿Por qué todo le suena?’… Vamos a esperar a los 3 meses y vamos a hacer un descarte de displasia. Vamos a descartar. Sí tenía displasia”, confesó la actriz.

    La actriz también detalló que, pese a la complejidad inicial, la condición de su hija no era grave y que con el tratamiento adecuado podría desarrollarse con normalidad. “Es una displasia moderada, tampoco una cosa tan grave. Pero sí requería un arnés por un tiempo prolongado para que pudiera acomodarse su cadera”, agregó.

    La reacción de su familia ante la relación con Diego Lombardi

    Emilia recordó también cómo su padre inicialmente dudó de su relación con Diego Lombardi, quien es más de 10 años mayor que ella. “Mi papá me dijo: ‘Emilia, pero cuántos años tiene más que tú, esas relaciones no funcionan’. De ahí ya lo conoció, les gustaba el fútbol y como que ya…”, contó en Magaly TV La Firme, destacando que la situación familiar terminó siendo positiva y de apoyo.

