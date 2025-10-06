Xoana González causó revuelo en ‘El valor de la verdad’ tras confesar que fumó las cenizas de su madre fallecida, un gesto que definió como un acto de amor.

Xoana González volvió a causar revuelo en la televisión peruana tras una revelación que dejó sin palabras a miles de espectadores. Durante su paso por ‘El valor de la verdad’, la modelo argentina confesó un gesto tan inusual como polémico relacionado con su madre fallecida.

Xoana González impacta al confesar que fumó las cenizas de su madre

En una de las revelaciones más sorprendentes que se hayan visto en la televisión peruana, Xoana González dejó sin palabras al público al confesar que fumó las cenizas de su madre fallecida. La modelo argentina explicó que lo hizo como una forma íntima y simbólica de mantenerla cerca, un gesto que ella misma definió como un acto de amor.

La impactante declaración se produjo durante su participación en ‘El valor de la verdad’, este 5 de octubre. Sentada en el temido sillón rojo, Xoana respondió veinte preguntas y se llevó un premio de 25 mil soles. Pero fue la interrogante número trece la que marcó la noche. Cuando Beto Ortiz le preguntó qué había hecho con las cenizas de su madre, la respuesta paralizó al estudio: “En una semanita, cuando me dieron las cenizas, me hice cinco cigarrillos”.

Lejos de considerarlo un acto de irreverencia, la argentina aseguró que fue un ritual personal para sentir a su madre más cerca. “Sentía que quería tenerla dentro mío, sentía que por ahí esa especie de ritual y fumarme un nevadito de mami me hacía sentirla más cerca”, explicó con un tono sereno y nostálgico.

Con la misma firmeza, Xoana defendió su decisión ante las miradas atónitas del público y del propio conductor. “A ella le habría encantado, fue una muestra de amor, es mi mamá, ¿cómo no me la voy a fumar?”, expresó con convicción.

Su confesión generó una avalancha de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios se mostraron entre asombrados y desconcertados por lo ocurrido. Sin embargo, la modelo dejó claro que no se arrepiente y pidió respeto ante lo que considera un homenaje único. “Lo hice porque lo sentí, porque era mi forma de tenerla conmigo. No me arrepiento, fue un acto de amor hacia ella”, afirmó, cerrando uno de los momentos más comentados de la noche.

Xoana González se llevó 25 mil soles de ‘El valor de la verdad’

La siempre polémica Xoana González volvió a sorprender al público al sentarse en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’, donde respondió con total sinceridad veinte preguntas y se llevó un premio de 25 mil soles. En esta edición, la modelo argentina mostró una faceta más humana y vulnerable, lejos del personaje irreverente que suele mostrar en televisión.

Durante la entrevista, Xoana abordó episodios desconocidos de su vida, como sus problemas de salud mental y las difíciles secuelas que le dejó la muerte de su madre. También habló sin tapujos sobre sus relaciones pasadas, confesando que llegó a involucrarse con el jefe y exmejor amigo de su exesposo, Rodrigo Valle, una revelación que dejó a todos sorprendidos.

Además, confirmó lo que por años fue un rumor: tanto ella como Grace Becerra mantuvieron vínculos sentimentales con los modelos Joshua Ivanoff y Benjamín Lukovski, aunque en momentos distintos. Sin embargo, el punto más impactante de la noche llegó cuando Xoana reveló que fumó las cenizas de su madre fallecida, asegurando que fue un acto de amor y conexión espiritual.