La romántica pedida de mano de Jota Benz a Angie Arizaga cautivó por un lujoso anillo que se robó las miradas, cuyo precio fue revelado por el estilista Carlos Cacho.

La pedida de mano de Jota Benz a Angie Arizaga sigue captando la atención del público, especialmente por el anillo que protagonizó el momento. La lujosa joya ha generado todo tipo de comentarios y especulaciones sobre su verdadero valor. Ante la expectativa, un experto del mundo de la moda y la belleza se animó a dar luces sobre su precio.

¿Cuánto costó el anillo de bodas de Angie Arizaga y Jota Benz?

El compromiso entre Jota Benz y Angie Arizaga sigue generando comentarios, esta vez por el lujoso anillo que selló la pedida en Roma. El estilista y maquillador Carlos Cacho fue consultado sobre el valor de la joya y no dudó en compartir la información que obtuvo tras recurrir a una experta en alta joyería.

Según explicó, el precio del anillo estaría muy por encima de lo que muchos imaginaban. “El valor emocional y sentimental nadie lo puede calcular, pero consulté con mi amiga Ana María, joyera del Polo, y ese anillo estaría valorizado en doce mil dólares”, declaró al diario Trome, resaltando que se trata de una pieza de alto nivel.

Cacho también detalló las características del anillo que ha llamado la atención en redes sociales. “Es hermoso. Se trata de un pear shaped, con forma de pera, y por lo que veo ese diamante debe tener un peso de 1.5 kilates. Es precioso y muy usado en las pedidas, porque le da mucho glamour a la mano de la novia, alarga el dedo y se ve más estilizada. El color es blanco, es decir, tiene una pureza muy importante”, señaló.

Finalmente, el maquillador se refirió al momento que vive la pareja y no escatimó en halagos. “Ambos son divinos, son maravillosos, una linda pareja”, comentó al mismo medio, destacando tanto la joya como la historia detrás del compromiso.

Jota Benz y Angie Arizaga se comprometen en romántica pedida de mano

El compromiso entre Jota Benz y Angie Arizaga se concretó durante unas vacaciones por Europa que terminaron convirtiéndose en un recuerdo para toda la vida. El cantante organizó una sorpresa cuidadosamente planeada y eligió uno de los lugares más icónicos de Roma para dar el gran paso y pedirle matrimonio a la madre de su hijo.

La escena tuvo como marco el imponente Coliseo Romano, donde Jota Benz se arrodilló mientras un violín acompañaba el momento. Angie, visiblemente emocionada, aceptó la propuesta entre lágrimas y con un ramo de rosas en las manos, tal como quedó registrado en las imágenes que ambos compartieron en sus redes sociales.