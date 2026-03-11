La hija mayor de Patty Wong reveló su ubicación a través de su cuenta de Instagram. ¿Qué ha dicho la modelo?

Hija de Patty Wong ROMPE SU SILENCIO y revela DÓNDE ESTÁ tras MILLONARIA deuda de su madre

La exmodelo Patty Wong atraviesa un momento de fuerte controversia luego de que su propia familia informara que se encuentra desaparecida, situación que salió a la luz tras conocerse una presunta deuda cercana a los 100 mil soles por el alquiler de su chifa ubicado en San Juan de Lurigancho. En medio de esta situación, Ariadna Fachín, la hija mayor de la empresaria, reapareció en redes sociales y llamó la atención de quienes siguen el caso.

¿Dónde se encuentra la hija mayor de Patty Wong?

Después de que el programa Magaly TV La Firme expusiera que Wong tendría una considerable deuda pendiente, el empresario Henry Falcón, dueño del local donde funciona el restaurante en San Juan de Lurigancho, afirmó que posee documentos que respaldan el monto adeudado y señaló que se trataría de nueve meses de alquiler sin pagar.

En medio de esta polémica, Ariadna volvió a aparecer en su cuenta de Instagram, donde reveló que actualmente vive en Miami, Estados Unidos. Mediante sus historias, compartió imágenes de una salida a un restaurante y bar asiático situado en el exclusivo sector de Brickell.