Dólar sufre radical cambio en su valor tras contundentes declaraciones de Trump: ¿En cuánto está?

Andrea Luna afirma que Pietro Sibille se aparecía en su casa por muchos años tras terminar su relación

En conversación con Milagros Leiva, Andrea Luna reveló que su padre tuvo que intervenir tras insistencia de Pietro Sibille.

    ¿No aceptó el fin de la relación? La actriz Andrea Luna tuvo una entrevista con la periodista Milagros Leiva, en donde habló de diferentes temas de su vida persona y su carrera como actriz. Todo parecía dentro de lo normal, sin embargo, cuando tocaron el tema de su romance con Pietro Sibille, sus revelaciones impactaron a la entrevistadora.

    Recordemos que Andrea tuvo una relación de muchos años con el artista pero el fin de dicho romance habría terminado de la peor manera. ¿Qué hizo Pietro cuando todo terminó? Al parecer no se habría portado muy bien que digamos y la familia de Luna tuvo que intervenir.

    En conversación con Milagros Leiva, Andrea Luna reveló que cuando la relación terminó empezó a sentir mucho miedo. Y es que cuando salía de su casa, Pietro Sibille se aparecía de la nada: “Yo tenía miedo, era un poco perturbador”.

    Andrea también resaltó que su padre tuvo que intervenir para defenderla, ya que su papá la protege: “Mi papá tuvo que intervenir mucho al final. Soy su única hija. Era una cosa que se aparecía en mi casa”

     

