Said Palao se rapa todo el cabello para someterse a un trasplante capilar en Madrid: “Toca confiar en el proceso”

Said Palao contó en Instagram que se sometió a un trasplante capilar en Madrid, donde está con Alejandra Baigorria, y mostró cada detalle del procedimiento.

Said Palao se rapa por salud y cuenta su intervención capilar realizada en Madrid. | Composición Wapa

Said Palao llamó la atención de sus seguidores al revelar que decidió someterse a un trasplante capilar en Madrid, ciudad donde se encuentra junto a Alejandra Baigorria.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el chico reality compartió un video en el que explicó los motivos detrás de esta decisión y mostró parte del proceso estético, el cual estuvo enfocado principalmente en la zona frontal de su cabello, generando diversas reacciones en redes sociales.

En el material difundido, se aprecia al médico especialista examinando a Said Palao y analizando con detalle su cuero cabelludo antes de dar inicio al trasplante capilar.

“Me fue marcando la línea frontal y explicándome paso a paso todo lo que me iban a hacer. Me dio un update completo del procedimiento, todo clarísimo”, detalló Said Palao en el video.

Luego, el integrante de Esto es Guerra se mostró preparándose para ingresar a la sala de operaciones y resaltó el respaldo constante de su pareja. "Qué haría sin mi esposita, siempre apoyándome en todo", escribió. Posteriormente, uno de los momentos que más llamó la atención fue el paso inicial del procedimiento: raparse por completo el cabello, decisión que asumió antes de la intervención.

Horas más tarde, el chico reality reapareció tras la cirugía mostrando los primeros resultados, dejando ver las nuevas raíces de cabello en distintas zonas de su cabeza, lo que lo llenó de emoción ante los cambios que están por venir.