Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026

Said Palao se rapa todo el cabello para someterse a un trasplante capilar en Madrid: “Toca confiar en el proceso”

Said Palao contó en Instagram que se sometió a un trasplante capilar en Madrid, donde está con Alejandra Baigorria, y mostró cada detalle del procedimiento.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Said Palao se rapa todo el cabello para someterse a un trasplante capilar en Madrid: “Toca confiar en el proceso”
    Said Palao se rapa por salud y cuenta su intervención capilar realizada en Madrid. | Composición Wapa
    Said Palao se rapa todo el cabello para someterse a un trasplante capilar en Madrid: “Toca confiar en el proceso”

    Said Palao llamó la atención de sus seguidores al revelar que decidió someterse a un trasplante capilar en Madrid, ciudad donde se encuentra junto a Alejandra Baigorria.

    A través de su cuenta oficial de Instagram, el chico reality compartió un video en el que explicó los motivos detrás de esta decisión y mostró parte del proceso estético, el cual estuvo enfocado principalmente en la zona frontal de su cabello, generando diversas reacciones en redes sociales.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Pamela López comparte una noticia que la llena de emoción y deja en shock a sus seguidores: "La familia creció"

    En el material difundido, se aprecia al médico especialista examinando a Said Palao y analizando con detalle su cuero cabelludo antes de dar inicio al trasplante capilar.

    “Me fue marcando la línea frontal y explicándome paso a paso todo lo que me iban a hacer. Me dio un update completo del procedimiento, todo clarísimo”, detalló Said Palao en el video.

    Luego, el integrante de Esto es Guerra se mostró preparándose para ingresar a la sala de operaciones y resaltó el respaldo constante de su pareja. "Qué haría sin mi esposita, siempre apoyándome en todo", escribió. Posteriormente, uno de los momentos que más llamó la atención fue el paso inicial del procedimiento: raparse por completo el cabello, decisión que asumió antes de la intervención.

    Horas más tarde, el chico reality reapareció tras la cirugía mostrando los primeros resultados, dejando ver las nuevas raíces de cabello en distintas zonas de su cabeza, lo que lo llenó de emoción ante los cambios que están por venir.

    "Entré a sala de operaciones me cortaron el pelo me depilaron (...) Un capó total hace tres años vengo investigando, hay gente que pierde muchísimo cabello y hoy parecen otra persona, después de horas de trabajo minucioso, este es el resultado, zona frontal completamente transplantada (...) Ahora toca cuidarse, seguir todas las indicaciones y confiar en el proceso", expresó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Said Palao se rapa todo el cabello para someterse a un trasplante capilar en Madrid: “Toca confiar en el proceso”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Magaly Medina revela por qué decidió ocultar su nuevo rostro tras cirugía: "Uno de mis ojos está..."

    ¿Quién fue Mery Espinoza? La exesposa de Melcochita que perdió la vida tras una dura batalla contra una grave enfermedad

    Magaly Medina impresiona al mostrar su nuevo rostro tras someterse a delicada operación de siete horas

    Ex de Sheyla que fue abandonado a puertas del altar, reaparece y se va con todo contra modelo

    Pamela López comparte una noticia que la llena de emoción y deja en shock a sus seguidores: "La familia creció"

    Lo más vistos en Farándula

    La transformación de Poly Ávila: De modelo y chica reality a profesora de matemáticas tras macabro episodio

    ¿Cuál fue la denuncia contra Santiago Suárez que lo llevó a perderlo todo y vender marcianos?

    Karla Tarazona lanza fulminante indirecta a Pamela Franco: "He sido cachuda, pero no clandestina"

    La Uchulú asombra al confesar que usa toallas higiénicas y las redes estallan

    Intriga total: 'América Hoy' enciende las redes al "mostrar" a su futura nueva conductora y esta pista la delataría

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;