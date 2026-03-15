Un conocido actor sufrió una caída desde su departamento tras atravesar una crisis de salud. La familia aclaró que fue un accidente, no un intento de autolesionarse.

Un conocido actor, hijo de un popular artista de televisión, encendió las alarmas entre sus seguidores y diversos medios luego de sufrir una caída desde el tercer piso del edificio donde reside. El incidente ocurrió la tarde del viernes y generó la rápida intervención de paramédicos, quienes acudieron al lugar para brindarle atención y trasladarlo de inmediato a un centro de salud.

La información se difundió con rapidez en redes sociales, donde empezaron a circular distintas versiones sobre lo sucedido y la familia del artista decidió emitir un comunicado para aclarar las circunstancias del incidente y explicar lo que realmente sucedió.

Crisis de salud provocó la caída del actor

De acuerdo con lo señalado por sus familiares, José Ángel Bichir, hijo de Odiseo Bichir, atravesó una crisis de salud que terminó desencadenando el accidente. En el pronunciamiento difundido públicamente, se explicó que el intérprete sufrió un episodio emocional que alteró su percepción del entorno.

Odiseo Bichir y su hijo

Durante ese momento, el actor cayó desde una de las ventanas del inmueble en el que vive. Sus familiares enfatizaron que lo ocurrido no fue un acto deliberado ni un intento de autolesionarse, como algunos comentarios en redes sociales insinuaron. 'Fue un accidente provocado por una crisis de salud', señalaron en el mensaje difundido el 13 de marzo.

Tras el incidente, el actor fue hallado inconsciente dentro del complejo residencial. Minutos después, personal de emergencia llegó al lugar, le brindó los primeros auxilios y lo trasladó a un hospital para recibir atención especializada.

Familia de José Ángel Bichir hace petición tras accidente

En el comunicado oficial, la familia del artista también aclaró algunos rumores que comenzaron a difundirse en plataformas digitales. Indicaron que el actor no se encontraba bajo los efectos del alcohol ni tenía intenciones de hacerse daño.

Asimismo, señalaron que el caso debe comprenderse como una situación relacionada con la salud mental, por lo que pidieron empatía y respeto hacia el proceso que atraviesa el intérprete.

También destacaron la importancia de hablar abiertamente sobre este tipo de crisis emocionales y evitar los prejuicios que suelen rodear estos episodios. Según informaron, actualmente José Ángel Bichir se encuentra fuera de peligro y permanece acompañado por sus seres queridos.

Cabe recordar que el actor pertenece a una reconocida familia del espectáculo en México. Es hijo del actor Odiseo Bichir y sobrino de Bruno y Demián Bichir, quienes han desarrollado destacadas carreras en cine y televisión. En años recientes, su nombre también apareció en la prensa por su antigua relación con la cantante Belinda.

Odiseo Bichir se pronuncia sobre el estado de salud de su hijo

Tras conocerse la noticia del accidente, Odiseo Bichir ofreció breves declaraciones a los medios de comunicación. Durante un encuentro con las cámaras del programa Sale el Sol, el actor expresó la difícil situación que vive su familia.