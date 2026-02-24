Reconocida exchica reality fallece tras dura lucha contra el cáncer y se despide en video: 'Esta vez es agresivo'Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La industria del entretenimiento está de luto tras la muerte de la exchica reality e influencer Cass Lacelle, quien falleció a los 34 años. Conocida por su participación en Grand Cayman: Secrets in Paradise, Cass enfrentó una larga lucha por su salud. Sus familiares confirmaron la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, destacando su trayectoria, mientras sus seguidores recuerdan su emotivo último video y se preguntan sobre la enfermedad que padecía.
Fallece exchica reality e influencer tras una dura lucha contra el cáncer
El 11 de febrero se confirmó la muerte de Cass Lacelle, exprotagonista de Grand Cayman: Secrets in Paradise, a los 34 años tras luchar un año contra el cáncer de ovario. Sus familiares anunciaron la noticia en Instagram, destacando su valentía, espíritu ardiente y el legado que dejó, recordando la fuerza con la que enfrentó su enfermedad hasta el final.
"Cass deja un legado inconmensurable. Ella es la definición de memorable, en tan solo 34 años, dejó un impacto extraordinario en todos los que se cruzaron en su camino. Nos enseñó que la vida es preciosa, destinada a ser abrazada con todo el corazón y nunca desperdiciada", expresaron en su cuenta de Instagram.
La exchica reality recibió el diagnóstico de esta dura enfermedad y fue sometida a una operación para extraer un tumor de la zona afectada. Además, atravesó tres ciclos de quimioterapia, aunque en enero de este año compartió un video desalentador mostrando el deterioro de su salud.
El cáncer hizo metástasis, extendiéndose al hígado, estómago y al revestimiento abdominal, evidenciando su agresividad y el desgaste progresivo que sufría su cuerpo con el paso del tiempo.
"Mi cáncer ha vuelto y esta vez es agresivo; ha hecho metástasis en el hígado, el estómago, el revestimiento abdominal y el epiplón. Esto ha estado causando dolor y náuseas importantes. Algunos días son mejores que otros, pero no ha habido un día sin dolor desde mediados de noviembre (...) Desafortunadamente con este nuevo régimen de quimioterapia la pérdida de cabello es un efecto secundario muy común y me han estado preparando para eso (...) Quería tomarme un momento para que todos supieran que veo y siento todos sus mensajes, oraciones y buenos deseos diariamente. Debido a los efectos secundarios de la quimioterapia y el tratamiento del dolor a menudo no puedo responder, pero por favor sepa cuánto aprecio su amor", escribió en una última publicación donde se le ve rompiendo en llanto cuando estaba echada en una cama de hospital.