¡DURA CONFESIÓN! Famosa exchica reality revela que tiene cáncer de útero: “Es aterrador”

'Snooki' revela que tiene cáncer cervical en etapa 1. La estrella de Jersey Shore pide a mujeres realizarse chequeos y evalúa una histerectomía.

La exchica reality que marcó a toda una generación con su paso por Jersey Shore atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida. Nicole Polizzi, conocida mundialmente como “Snooki”, reveló que fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino en etapa inicial.

A sus 38 años, la figura televisiva decidió contar públicamente su situación médica no solo para transparentar lo que vive, sino también para enviar un mensaje claro a otras mujeres: la detección temprana puede marcar la diferencia.

Snooki confirma diagnóstico y explica por qué decidió hacerlo público

A través de un video difundido en TikTok, la empresaria y madre de cuatro hijos explicó que una biopsia confirmó la presencia de cáncer cervical en etapa 1, específicamente adenocarcinoma. Aunque la noticia la tomó por sorpresa, aseguró que el diagnóstico temprano le da esperanza.

"Resultó ser cáncer cervical en etapa 1, llamado adenocarcinoma. Obviamente no es la noticia que esperaba, pero tampoco es la peor noticia, simplemente porque lo detectaron muy temprano. ¡Gracias a Dios! Tengo 38 años y he estado lidiando con pruebas de Papanicolaou durante tres o cuatro años. (…) El cáncer estaba allí. Pero es etapa 1 y es curable. Una vez que llegas a la etapa 2, entonces tienes que hacer quimioterapia… ¡nadie quiere hacer eso! Es aterrador. Así que hagan sus citas", contó Nicole Polizzi.

Con total honestidad, la exestrella de MTV explicó que durante años se sometió a controles médicos constantes, lo que permitió identificar la enfermedad antes de que avanzara. Por eso insistió en que otras mujeres no posterguen sus chequeos ginecológicos.

“Voy a enfrentarlo”: el mensaje de fortaleza que conmueve a sus seguidores

Snooki también abrió su corazón sobre el impacto emocional del diagnóstico. Reconoció que al inicio se sintió asustada y sola, pero encontró en su comunidad digital un espacio de apoyo.

"Muchas mujeres lo pasan en silencio sin nadie con quien hablar y están asustadas solas. Y esa era yo hasta que decidí subir el video sobre lo que me estaba pasando. Me gusta que tengamos una plataforma aquí para hablar de ello entre nosotras. Aprecio todo el amor. Todo va a estar bien. Voy a enfrentarlo… Debo seguir atacando esto y todo va a estar muy bien", dijo.

La influencer dejó claro que su prioridad ahora es su salud y su familia, y que está dispuesta a tomar decisiones médicas importantes para evitar complicaciones futuras.

La radical decisión que evalúa tras el diagnóstico

En el mismo video, Nicole adelantó que, dependiendo de los resultados de un escaneo PET, podría optar por una intervención quirúrgica definitiva.

"Después de eso, probablemente me haré la histerectomía. Obviamente, creo que es la elección inteligente aquí es la histerectomía. Todavía conservaré mis ovarios, lo cual es una buena señal. Pero sí, tengo que sacar el cuello uterino y el útero. Todo depende del escaneo PET. Así que el 2026 no está resultando como quería, pero también, podría ser peor", reveló Nicole 'Snooki' en TikTok.