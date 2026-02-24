Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Perú está ARDIENDO: Senamhi activa ALERTA ROJA y advierte temperaturas de hasta 40 °C desde hoy en estas ciudades

¡DURA CONFESIÓN! Famosa exchica reality revela que tiene cáncer de útero: “Es aterrador”

'Snooki' revela que tiene cáncer cervical en etapa 1. La estrella de Jersey Shore pide a mujeres realizarse chequeos y evalúa una histerectomía.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡DURA CONFESIÓN! Famosa exchica reality revela que tiene cáncer de útero: “Es aterrador”
    Figura popular reality show reveló su estado de salud.
    ¡DURA CONFESIÓN! Famosa exchica reality revela que tiene cáncer de útero: “Es aterrador”

    La exchica reality que marcó a toda una generación con su paso por Jersey Shore atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida. Nicole Polizzi, conocida mundialmente como “Snooki”, reveló que fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino en etapa inicial.

    A sus 38 años, la figura televisiva decidió contar públicamente su situación médica no solo para transparentar lo que vive, sino también para enviar un mensaje claro a otras mujeres: la detección temprana puede marcar la diferencia.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Jazmín Pinedo viajó hasta Uruguay y le hizo sorprendente solicitud a Tini: "Sobre el amor..."

    Snooki confirma diagnóstico y explica por qué decidió hacerlo público

    A través de un video difundido en TikTok, la empresaria y madre de cuatro hijos explicó que una biopsia confirmó la presencia de cáncer cervical en etapa 1, específicamente adenocarcinoma. Aunque la noticia la tomó por sorpresa, aseguró que el diagnóstico temprano le da esperanza.

    "Resultó ser cáncer cervical en etapa 1, llamado adenocarcinoma. Obviamente no es la noticia que esperaba, pero tampoco es la peor noticia, simplemente porque lo detectaron muy temprano. ¡Gracias a Dios! Tengo 38 años y he estado lidiando con pruebas de Papanicolaou durante tres o cuatro años. (…) El cáncer estaba allí. Pero es etapa 1 y es curable. Una vez que llegas a la etapa 2, entonces tienes que hacer quimioterapia… ¡nadie quiere hacer eso! Es aterrador. Así que hagan sus citas", contó Nicole Polizzi.

    Con total honestidad, la exestrella de MTV explicó que durante años se sometió a controles médicos constantes, lo que permitió identificar la enfermedad antes de que avanzara. Por eso insistió en que otras mujeres no posterguen sus chequeos ginecológicos.

    “Voy a enfrentarlo”: el mensaje de fortaleza que conmueve a sus seguidores

    Snooki también abrió su corazón sobre el impacto emocional del diagnóstico. Reconoció que al inicio se sintió asustada y sola, pero encontró en su comunidad digital un espacio de apoyo.

    "Muchas mujeres lo pasan en silencio sin nadie con quien hablar y están asustadas solas. Y esa era yo hasta que decidí subir el video sobre lo que me estaba pasando. Me gusta que tengamos una plataforma aquí para hablar de ello entre nosotras. Aprecio todo el amor. Todo va a estar bien. Voy a enfrentarlo… Debo seguir atacando esto y todo va a estar muy bien", dijo.

    La influencer dejó claro que su prioridad ahora es su salud y su familia, y que está dispuesta a tomar decisiones médicas importantes para evitar complicaciones futuras.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Hija de querido cantante peruano sorprende al anunciar relación amorosa con artista extranjera: “Vivan las novias”

    La radical decisión que evalúa tras el diagnóstico

    En el mismo video, Nicole adelantó que, dependiendo de los resultados de un escaneo PET, podría optar por una intervención quirúrgica definitiva.

    "Después de eso, probablemente me haré la histerectomía. Obviamente, creo que es la elección inteligente aquí es la histerectomía. Todavía conservaré mis ovarios, lo cual es una buena señal. Pero sí, tengo que sacar el cuello uterino y el útero. Todo depende del escaneo PET. Así que el 2026 no está resultando como quería, pero también, podría ser peor", reveló Nicole 'Snooki' en TikTok.

    Con este testimonio, la exchica reality no solo expone su vulnerabilidad, sino que transforma su experiencia en un llamado urgente a la prevención. Su mensaje es claro: escuchar al cuerpo y acudir a controles médicos puede salvar vidas.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡DURA CONFESIÓN! Famosa exchica reality revela que tiene cáncer de útero: “Es aterrador”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Reconocida exchica reality fallece tras dura lucha contra el cáncer y se despide en video: 'Esta vez es agresivo'

    Golden Edgen y su programación hot que veías a escondidas: 5 shows inolvidables

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;