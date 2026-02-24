Jazmín Pinedo viajó hasta Uruguay y le hizo sorprendente solicitud a Tini: "Sobre el amor..."

La Chinita Jazmín Pinedo sorprendió al ver a la cantante Tini en Uruguay, donde realizó una entrevista que se emitirá en '+ Espectáculos' para sus seguidores en Perú.

Pinedo mencionó que conoció a Tini, quien visitará Perú el próximo 30 de mayo con su gira Futtura World Tour, y destacó la emoción de este encuentro.

La Chinita Jazmín Pinedo sorprendió a todos al verla junto a la cantante Tini, y deslizó que le habría pedido consejos sobre el amor. Sin embargo, aclaró que le hizo una entrevista que difundirá en los próximos días en el programa '+ Espectáculos' para el deleite de sus fans.

"Estoy en Uruguay realizando un viaje relámpago pero cargado de muchas emociones pues pude conocer a Tini, a quien le pedí consejos sobre el amor, ja, ja… mentira, viajé hasta aquí para hacerle una entrevista linda. Atentos a sus fans en Perú, que nos visitará el próximo 30 de mayo con su gira Futtura World Tour", comentó Jazmín Pinedo.

Además, ambas grabaron un Tik Tok que compartieron en sus redes sociales donde se muestran contentas realizando el trend del tema 'Universidad' de la cantante argentina.

La 'Chinita' Jazmín Pinedo emitirá esta excluvisa entrevista en el programa '+ Espectáculos' que conduce en América Televisión, donde no solo contará sobre su buen momento en la música; sino de gran expectativa que tiene para el show que brindará en Perú. Además, de algunas cosas personales y hasta de su novio, el futbolista Rodrigo de Paul, campeón del mundo con Argentina.