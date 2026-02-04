Wapa.pe
¡De la TV al altar! Exchica reality reaparece y deja en shock al casarse en secreto

La ex integrante de Combate sorprendió al casarse en una ceremonia íntima en Argentina, lejos de las cámaras, junto a su pareja Pablo Javier Feld.

    La ex chica reality decidió hacer una ceremonia súper íntima. | Composición Wapa
    Lejos de los sets de televisión, las cámaras y la competencia, Yamila Piñero decidió vivir uno de los momentos más importantes de su vida en total privacidad. La exintegrante de Combate reapareció en redes sociales con una noticia que tomó a todos por sorpresa: se casó.

    Sin anuncios previos ni pistas en sus historias, la exchica reality reveló que dio el “sí” junto a Pablo Javier Feld, su pareja desde hace varios años, apostando por una ceremonia íntima, lejos del ruido mediático que marcó su pasado.

    Un “sí” rodeado de naturaleza y familia

    La boda se realizó el 31 de enero de 2026 en Santa Fe, Argentina, en una casa de campo al aire libre. El escenario, rodeado de naturaleza, reflejó el estilo que Yamila eligió para esta nueva etapa: simple, cercano y auténtico.

    Con un vestido blanco y velo, caminó hacia el altar acompañada por su primo hermano Agustín, quien no solo la entregó, sino que también asumió el rol de padrino, uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

    Las imágenes compartidas muestran una celebración cálida, lejos del glamour televisivo, donde cada detalle estuvo pensado para honrar la intimidad.

    Invitados de distintos países y un mensaje que emocionó

    Tras el enlace, la pareja agradeció públicamente a quienes hicieron el esfuerzo de acompañarlos desde distintas partes del mundo. En su publicación, escribieron: “Amigos y familiares que vinieron de lejos, tomaron avión, rentaron hotel, manejaron varias horas”.

    El mensaje también destacó la presencia de invitados provenientes de Perú, Uruguay, Luxemburgo, Holanda y México, lo que convirtió el encuentro en una reunión multicultural cargada de emoción.

