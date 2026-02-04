Wapa.pe
María Pía Copello compartió un conmovedor testimonio sobre su relación con su padre en el segundo episodio de su pódcast 'Sin más que decir', disponible en YouTube +QTV.

    María Pía Copello emocionó a su audiencia al compartir un testimonio íntimo en el segundo episodio de su pódcast ‘Sin más que decir’, contenido que se difunde a través de su canal de YouTube +QTV. En este espacio, la conductora decidió abordar un aspecto poco conocido de su vida personal: la relación que mantuvo con su padre, Fernando Copello.

    María Pía Copello sobre entrega de "cheques en blanco": "La gente habla porque tiene boca"

    María Pía Copello se sincera sobre la relación con su padre

    Visiblemente afectada, la conductora María Pía Copello reconoció lo difícil que fue verbalizar esta experiencia. “Me da pena, de repente, contarlo abiertamente porque no es algo de lo que yo estile hablar”, expresó.

    Durante la charla, explicó que tomó la decisión de hablar del tema pensando en quienes podrían verse reflejados en una situación similar. “De repente hay mucha gente que está pasando por lo mismo”, señaló, dejando en claro que su intención era generar empatía y acompañamiento desde su propia vivencia.

    En su relato, María Pía contó que asumió responsabilidades familiares desde muy joven, etapa marcada por circunstancias complejas. Aunque su padre ya falleció, confesó que una de las emociones que aún la acompañan es la ausencia de una relación cercana con él. “La realidad es que yo me tuve que hacer cargo de mi familia muy joven. Mi papá había fallecido, pero la tristeza que yo tengo hoy por hoy es que la relación con mi papá no era la mejor”, manifestó.

    Hijo de Monserrat tomó insólita decisión tras difundirse que habría pagado sus estudios con dinero de Melcochita

    María Pía recuerda cómo era su padre y hace dura reflexión

    La influencer recordó que su padre tenía una personalidad fuerte y que su manera de demostrar afecto no coincidía con lo que ella necesitaba en ese momento. “Estoy segura de que mi papá nos quería muchísimo, pero a su manera. Yo en realidad quería que él fuera un papá más cariñoso”, comentó. Cuando la salud de Fernando Copello se vio afectada por el cáncer, ella asumió un rol clave en su cuidado. “Yo literalmente era la enfermera de mi papá”, relató.

    Con el paso del tiempo, María Pía aseguró haber comprendido ese vínculo desde una mirada más madura, reconociendo que las diferencias no siempre significan ausencia de amor. “Me di cuenta de que adoraba a mi papá, pero que la vida nos hizo no tener una relación tan cercana… probablemente no sea culpa de nadie”, reflexionó. Aun así, expresó la nostalgia por lo que no pudo compartir con él.

    “Extraño a mi papá. Me hubiera gustado conversar con él, decirnos ‘n’ cosas y matarnos de la risa hoy”, dijo, destacando finalmente que parte de su fortaleza personal proviene de su padre, junto con el empuje constante de su madre.

