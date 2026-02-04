Monserrat Seminario se encuentra en una polémica por problemas de dinero con su pareja Melcochita.

Hijo de Monserrat tomó INSÓLITA decisión tras difundirse que habría pagado sus estudios con dinero de Melcochita | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

Monserrat Seminario atraviesa uno de los momentos más tensos de su vida luego de que Melcochita la señalara públicamente por, supuestamente, haber dilapidado todo su dinero. En medio de esta controversia, su hijo mayor tomó una medida drástica en redes sociales para protegerse de los comentarios y ataques que comenzaron a circular.

Hijo de Monserrat cierra sus redes tras acusaciones

Susan Villanueva, hija mayor del popular cómico, sorprendió al declarar que Monserrat habría utilizado el dinero de su padre para financiar la carrera universitaria de su hijo mayor y para levantar una vivienda en Piura, su ciudad natal.

Ante estas versiones, Seminario decidió salir al frente y aclarar que sí administraba los ingresos de Melcochita, pero aseguró que todo era destinado a cubrir los gastos del hogar y el bienestar de sus hijas menores.

“¿Qué dinero? Si el dinero él lo trabaja y yo lo administro y todo se va a la casa, a las bebes y los paseos”, afirmó.

Por su parte, Ricardo Morán, hijo mayor de Monserrat, optó por poner su cuenta de Instagram en modo privado con el objetivo de evitar mensajes ofensivos o ataques personales tras verse involucrado en la polémica.

Melcochita se retracta tras el llanto de su hija

Luego de ver a una de sus hijas mayores visiblemente afectada por la situación, el cómico decidió cambiar su versión sobre la cifra que había mencionado. Además, anunció que se sentarán a revisar los gastos con calma.