Hijo de Monserrat tomó insólita decisión tras difundirse que habría pagado sus estudios con dinero de Melcochita

Hijo de Monserrat tomó insólita decisión tras difundirse que habría pagado sus estudios con dinero de Melcochita

Monserrat Seminario se encuentra en una polémica por problemas de dinero con su pareja Melcochita. 

    Hijo de Monserrat tomó insólita decisión tras difundirse que habría pagado sus estudios con dinero de Melcochita
    Hijo de Monserrat tomó INSÓLITA decisión tras difundirse que habría pagado sus estudios con dinero de Melcochita | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram
    Hijo de Monserrat tomó insólita decisión tras difundirse que habría pagado sus estudios con dinero de Melcochita

    Monserrat Seminario atraviesa uno de los momentos más tensos de su vida luego de que Melcochita la señalara públicamente por, supuestamente, haber dilapidado todo su dinero. En medio de esta controversia, su hijo mayor tomó una medida drástica en redes sociales para protegerse de los comentarios y ataques que comenzaron a circular.

    Hijo de Monserrat cierra sus redes tras acusaciones

    Susan Villanueva, hija mayor del popular cómico, sorprendió al declarar que Monserrat habría utilizado el dinero de su padre para financiar la carrera universitaria de su hijo mayor y para levantar una vivienda en Piura, su ciudad natal.

    Ante estas versiones, Seminario decidió salir al frente y aclarar que sí administraba los ingresos de Melcochita, pero aseguró que todo era destinado a cubrir los gastos del hogar y el bienestar de sus hijas menores.

    “¿Qué dinero? Si el dinero él lo trabaja y yo lo administro y todo se va a la casa, a las bebes y los paseos”, afirmó.

    Por su parte, Ricardo Morán, hijo mayor de Monserrat, optó por poner su cuenta de Instagram en modo privado con el objetivo de evitar mensajes ofensivos o ataques personales tras verse involucrado en la polémica.

    Melcochita se retracta tras el llanto de su hija

    Luego de ver a una de sus hijas mayores visiblemente afectada por la situación, el cómico decidió cambiar su versión sobre la cifra que había mencionado. Además, anunció que se sentarán a revisar los gastos con calma.

    “Lo que pasa es que la vez pasada que hablé es porque estaba con cólera, dije que era medio millón de soles, pero si tuviera ese dinero no estaría aquí en Perú, sino en Miami. Hubo un malentendido”, declaró a Trome.

    Hijo de Monserrat tomó insólita decisión tras difundirse que habría pagado sus estudios con dinero de Melcochita
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

