María Pía Copello DEFIENDE a los padres de Samuel Dyer tras críticas en redes sociales: "Ellos remaron mucho"

María Pía Copello responde a críticas en el estreno de su programa y defiende a la familia de su esposo, recordando un episodio de difamación en los años noventa.

    El estreno de ‘Sin más que decir’ en el canal digital +QTV no solo marcó una nueva etapa profesional para María Pía Copello, sino que también abrió un espacio para responder a los cuestionamientos que estallaron en redes sociales. Lejos de evadir el tema, la conductora decidió usar su propia plataforma para poner límites a lo que considera ataques injustificados, especialmente cuando involucran a su entorno familiar.

    Durante el programa, Copello dejó en claro que no piensa guardar silencio frente a comentarios que traspasan la línea del respeto.

    María Pía no va a permitir más ataques o insinuaciones

    La presentadora señaló que, aunque será la última vez que aborde públicamente el tema, no tolerará acusaciones sin sustento. Con voz firme, expresó: "Es algo que no pienso permitir, sí me voy a defender".

    Además, pidió dejar de lado la descalificación y optar por reconocer el esfuerzo ajeno, enfatizando que las críticas apuntaron sin razón a la familia de su esposo, Samuel Dyer.

    El origen de un grupo económico construido con esfuerzo

    María Pía también defendió la trayectoria de sus suegros, destacando su historia de trabajo desde cero: "Son dos provincianos que remaron durísimo para llegar a donde han llegado, y no solamente ellos, sino muchísimos emprendedores hacen exactamente lo mismo. Entonces poner en tela así con total ligereza de dónde ellos han hecho su fortuna, sin ni siquiera preguntarle a nadie, eso de verdad es muy feo".

    Sobre el presente empresarial de la familia, explicó: "Hoy ellos tienen un grupo económico grande, lo que pasa es que ellos son, quiero decirlo con total honestidad, bajo perfil. La mayoría de las cosas las exportan y tienen varios negocios, pero no vamos a entrar en ese detalle, sino que vamos a entrar en el detalle de lo que están haciendo con su familia y no me parece justo".

    El secuestro de su suegro y una campaña de difamación

    En uno de los momentos más sensibles del programa, la conductora recordó un episodio que marcó a su familia política en los años noventa. Reveló que su suegro fue secuestrado y que, tras ello, se difundieron acusaciones que luego fueron descartadas oficialmente.

    "En los noventas mi suegro fue secuestrado y para justificar ese secuestro, surgió una campaña de difamación. Unas acusaciones falsas y todas esas fueron investigadas y archivadas. Todo esto está en el informe público de la Comisión de la Verdad. El público también tiene que ser responsable de lo que se consume. Como yo no tengo nada que temer, la familia de mi esposo tampoco, abiertamente hemos decidido tocar ese tema hoy. No pienso tocar este tema más".

