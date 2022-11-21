Samuel Dyer Ampudía: ¿Quién es el suegro millonario de María Pía Copello que fue secuestrado por Vladimiro Montesinos?

María Pía no dudó en defender a su suegro, Samuel Dyer Ampudía, quien en el pasado fue secuestrado por el asesor del expresidente Alberto Fujimori en El Pentagonito.

María Pía Copello está casada hace 16 años con Samuel Dyer Coriat, el hijo de Samuel Dyer Ampudía, quién pertenece a una de las familias más importantes del Perú por ser un próspero empresario, pero lo que pocos conocen es que 1992, fue secuestrado por orden del asesor del exdictador Vladimiro Montesinos.

Samuel Dyer Coriat, esposo de María Pía, ha preferido mantenerse al margen y no aparecer mucho en cámaras, en su rubro es uno de los mejores, pues es considerado uno de las 500 personas más influyentes de Latinoamérica, en la que solo están 14 peruanos, según Bloomberg. Este reflejo de su éxito empresarial viene de herencia de su padre, Samuel Dyer Ampudía, quien es dueño de una empresa multinacional que inicio en la década de los 90.

¿Quién es Samuel Dyer Ampudía, suegro de María Pía Copello?

Samuel Dyer Ampudía fundó el ‘Grupo Dyer y Coriat’, el cual es dueño de Copeinca, y Camposol, la principal empresa agroexportadora de Perú.

Sin embargo, aunque es uno de los empresarios más reconocidos e influyentes del Perú, Samuel Dyer Ampudía, es conocido porque fue una de las personas que fue secuestrado por orden de Vladimiro Montesinos, el asesor del expresidente Alberto Fujimori.

¿Por qué Vladimiro Montesinos mandó a secuestrar a Samuel Dyer Ampudía?

En 1992, el Perú vivía una de sus peores épocas en las que entre la corrupción y el terrorismo del país parecía que nunca más resurgiríamos. Una de las víctimas de este año fue Samuel Dyer Ampudía, quien era un conocido empresario de la selva, “propietario de una fábrica de calaminas y participaba en diversas actividades comerciales”.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación relata que el empresario peruano “gozaba de prestigio e iniciativa en agrupaciones de empresarios como la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali y las Asociación de Ciudadanos contra el Contrabando y el Consumo de Drogas”.

Sin embargo, nunca pensó que la noche del 27 de julio de 1992 sería una fecha que jamás lograría olvidar. Según relataron en el juicio, Samuel Dyer Ampudía llegó al aeropuerto Jorge Chávez para encontrarse con uno de sus hijos y así abordar juntos un vuelo para vacacionar en Miami con su familia.

Pero cuando llegaron al control policial del aeropuerto, Dyer Ampudía fue intervenido por un Mayor de la Policía, miembro del Departamento de Captura y requisitoria del aeropuerto, el cual informó que el empresario tenía orden de detenerlo.

Aunque su hijo sí pudo embarcar, el empresario esperó una hora en el aeropuerto para que llegue el personal del Servicio de inteligencia nacional (SIN), quienes se presentaron ante él.

En ese momento, el oficial recibió la llamada de Vladimiro Montesinos y “por disposición del Presidente Fujimori” debía ir al aeropuerto para llevar a Samyel Dyer Ampudía a las instalaciones del Servicio de inteligencia del Ejército (SIE), así lo relató para la CVR,

“Por información de inteligencia se conocía que esta persona estaba comprometida en actividades de tráfico ilícito de drogas y tráfico de armas del Ejército para los grupos subversivos”, había dicho Montesinos, según la versión del oficial.

Sentencia de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori

El suegro de María Pía Copello fue secuestro por varios días, donde no aceptó comida y su salud se deterioró. Según narra, un coronel lo tenía vigilado y le dijo que lo habían detenido porque “había unas llamadas anónimas que lo vinculaban con el Partido comunista del Perú - Sendero Luminoso”.

Cuando escuchó esto, Dyer Ampudía este vínculo y aseguró que ni si quiera tiene simpatía con esa agrupación y “le exigió al Coronel (…) que si tenían pruebas en su contra debía ponerlo a disposición del Poder Judicial”.

“Aparte de los maltratos recibidos inicialmente por los soldados, el detenido no sufrió otros actos contra su persona. Tampoco le solicitaron dinero ni fue extorsionado. Por el contrario, Samuel Dyer sostiene que los efectivos militares colaboraron para que pudiera fugar de su encierro, lo que sucedió alrededor del 5 de agosto”, señala la CVR.

Luego de 17 años, en en abril del 2009, la Corte Suprema de Justicia condenó a 25 años de prisión al expresidente Alberto Fujimori por el delito de secuestro agravado en agravio de, Dyer Ampudia, el periodista Gustavo Gorriti, al igual que por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves por los casos Barrios Altos y La Cantuta.