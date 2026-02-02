Wapa.pe
Temblor en Perú hoy, lunes 2 de febrero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

Pamela López sorprende con PUBLICACIÓN tras apertura del mall de Pamela Franco y Cueva

Pamela Franco y Christian Cueva anuncian un centro comercial en Los Olivos y Pamela López sorprende con una publicación tras el proyecto que reavivó la polémica.

    Pamela López sorprende con PUBLICACIÓN tras apertura del mall de Pamela Franco y Cueva
    El mundo del espectáculo volvió a sacudirse tras el anuncio de Pamela Franco y Christian Cueva, quienes revelaron que están detrás de un ambicioso proyecto comercial que incluye un espacio destinado a grandes eventos musicales. La noticia no solo generó sorpresa por el tamaño de la inversión, sino porque llega en medio del conflicto legal que el futbolista mantiene con Pamela López, madre de sus hijos.

    Mientras muchos esperaban una reacción directa, López optó por responder de una forma distinta: enfocándose en sí misma y dejando un mensaje que no pasó desapercibido.

    El negocio que reavivó la polémica

    Durante una reciente presentación, Franco confirmó que junto a ‘Aladino’ administrarán un centro comercial en Los Olivos, con una explanada de 10 mil metros cuadrados destinada a conciertos y espectáculos.

    La cantante no ocultó su entusiasmo y detalló cómo será el proyecto: "Claro que sí vamos a estar juntos con un equipo en la explanada. Está con los eventos artísticos, lo que nos encanta, 10 mil metros, así que estamos abriendo para trabajar con distintas orquestas. Los talentos sobran en el Perú así que nos abrimos camino en la explanada, los mejores eventos".

    El anuncio generó cuestionamientos inmediatos, sobre todo por la situación económica que el propio futbolista había mencionado semanas atrás. Sus abogados también aseguraron que no atraviesa un buen momento financiero, en medio del pedido de Pamela López, quien exige el 60% de sus ingresos, equivalente a 64 mil soles de pensión para sus tres hijos, además de parte de sus propiedades.

    Pamela López sorprende con publicación y radical cambio de look

    Ante la expectativa de una reacción frontal, Pamela López eligió otro camino. Sin pronunciarse sobre el negocio, compartió una imagen desde su salón de belleza, mostrando un cambio de look que muchos interpretaron como un mensaje de empoderamiento.

    Frente al espejo y luciendo mechas rubias, escribió: "Amé en demasía bebé".

    Con esta publicación, dejó en claro que está enfocada en su bienestar y en la vida que construye junto a sus hijos, con quienes suele aparecer acompañada de su actual pareja, Paul Michael.

    El conflicto que sigue sin resolverse

    Pese a mantenerse en silencio sobre el nuevo emprendimiento, las tensiones con ‘Aladino’ no cesan. Pamela López denunció recientemente que el futbolista no ve a sus hijos desde antes de Navidad y que incluso les negó entradas para ver a Lionel Messi, situación que volvió a poner su nombre en el centro de la controversia.

    Mientras el centro comercial avanza y las redes arden, la pregunta sigue en el aire: ¿habrá una nueva respuesta tras este inesperado negocio?

