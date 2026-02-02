¡Nuevo proyecto! Pamela Franco y Christian Cueva sorprendieron al anunciar la apertura de su primer centro comercial de 10 000 m². Tras no llegar a un acuerdo con Pamela López por su divorcio y la pensión, Christian se une ahora a Pamela Franco en este ambicioso negocio. La cantante fue quien dio la noticia durante un evento, dejando a todos impactados con los detalles de los atractivos y la ubicación del centro.

Pamela Franco y Christian Cueva abren juntos su primer centro comercial

Pamela Franco y Christian Cueva continúan sorprendiendo al público, y esta vez dejaron a todos impactados al anunciar la apertura de su nuevo centro comercial, confirmada por la propia cantante en un reciente evento. Tras las declaraciones del futbolista sobre no contar con dinero para otorgar los 64 000 soles a Pamela López como pensión de sus tres hijos, la cumbiambera dio la sorpresa al presentar el proyecto que lanzarán juntos: Central Plaza Los Olivos.

"Quiero que le digas al público de que tú y Cueva este es su primer bebé, o no, central plaza, nace tu nuevo bebé. Tu nuevo emporio, centro comercial, central plaza Los Olivos", dijo la animadora encargada del evento.

"Claro que sí vamos a estar juntos con un equipo en la explanada. Está con los eventos artísticos, lo que nos encanta, 10 mil metros, así que estamos abriendo para trabajar con distintas orquestas. Los talentos sobran en el Perú así que nos abrimos camino en la explanada, los mejores eventos", respondió emocionada.

Además, invitó al público a expresar sus gustos y preferencias musicales, subrayando que aceptará a todo tipo de artistas sin excepción. "Estaremos seguido por aquí, trabajando, estamos para escuchar sus gustos y preferencias, a quién quieren ver, a todos los grupos. Aquí no se hace excepción ni discriminar a nadie, todos los grupos de salsa, rock, folclore y los animadores. En Central Plaza Los Olivos", agregó.

Usuarios reaccionan al anuncio del nuevo mall de Pamela Franco

El video viralizado en TikTok desde la cuenta de Chimichurri Oficial tuvo una gran cantidad de reacciones de los seguidores ante la noticia que lanzó Pamela Franco, donde llama a su proyecto "su nuevo bebé", un emprendimiento que compartirá con el futbolista Christian Cueva.