Monserrat Seminario rompe en llanto al anunciar que Melcochita le terminó tras 17 años juntos

Pamela Franco y Christian Cueva abren su primer centro comercial de 10 mil metros: "Aquí no se discrimina a nadie"

Pamela Franco sorprendió al anunciar junto a Christian Cueva su primer centro comercial de 10 000 metros, revelando ubicación y atractivos del lugar.

    Pamela Franco y Christian Cueva abren su primer centro comercial de 10 mil metros: "Aquí no se discrimina a nadie"
    Pamela Franco y Christian Cueva abren su primer centro comercial.
    Pamela Franco y Christian Cueva abren su primer centro comercial de 10 mil metros: "Aquí no se discrimina a nadie"

    ¡Nuevo proyecto! Pamela Franco y Christian Cueva sorprendieron al anunciar la apertura de su primer centro comercial de 10 000 m². Tras no llegar a un acuerdo con Pamela López por su divorcio y la pensión, Christian se une ahora a Pamela Franco en este ambicioso negocio. La cantante fue quien dio la noticia durante un evento, dejando a todos impactados con los detalles de los atractivos y la ubicación del centro.

    wapa.pe

    Pamela Franco y Christian Cueva abren juntos su primer centro comercial

    Pamela Franco y Christian Cueva continúan sorprendiendo al público, y esta vez dejaron a todos impactados al anunciar la apertura de su nuevo centro comercial, confirmada por la propia cantante en un reciente evento. Tras las declaraciones del futbolista sobre no contar con dinero para otorgar los 64 000 soles a Pamela López como pensión de sus tres hijos, la cumbiambera dio la sorpresa al presentar el proyecto que lanzarán juntos: Central Plaza Los Olivos.

    "Quiero que le digas al público de que tú y Cueva este es su primer bebé, o no, central plaza, nace tu nuevo bebé. Tu nuevo emporio, centro comercial, central plaza Los Olivos", dijo la animadora encargada del evento.

    "Claro que sí vamos a estar juntos con un equipo en la explanada. Está con los eventos artísticos, lo que nos encanta, 10 mil metros, así que estamos abriendo para trabajar con distintas orquestas. Los talentos sobran en el Perú así que nos abrimos camino en la explanada, los mejores eventos", respondió emocionada.

    wapa.pe

    Además, invitó al público a expresar sus gustos y preferencias musicales, subrayando que aceptará a todo tipo de artistas sin excepción. "Estaremos seguido por aquí, trabajando, estamos para escuchar sus gustos y preferencias, a quién quieren ver, a todos los grupos. Aquí no se hace excepción ni discriminar a nadie, todos los grupos de salsa, rock, folclore y los animadores. En Central Plaza Los Olivos", agregó.

    Usuarios reaccionan al anuncio del nuevo mall de Pamela Franco

    El video viralizado en TikTok desde la cuenta de Chimichurri Oficial tuvo una gran cantidad de reacciones de los seguidores ante la noticia que lanzó Pamela Franco, donde llama a su proyecto "su nuevo bebé", un emprendimiento que compartirá con el futbolista Christian Cueva.

    El comunicado recibió comentarios positivos de los usuarios, como: "Insisto siempre linda y hablando de trabajo", "De eso se trata de crecer juntos, se nota hicieron un gran equipo", "Es chanbeadora, siempre impulsa a Cueva a hacer lo que le gusta, trabajando siempre juntos". Sin embargo, también hubo comentarios críticos: "¿De quién es la inversión?", "Por fin pasará la pensión", refiriéndose a Cueva tras la pensión de alimentos de sus hijos con Pamela López.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela Franco y Christian Cueva abren su primer centro comercial de 10 mil metros: "Aquí no se discrimina a nadie"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

