¡A juntar agua! Corte del servicio afectará hasta por 12 horas a CINCO DISTRITOS este 30 de enero: mira si el tuyo está en la lista

Pamela Franco desafía a López y defiende su relación con Christian: "Si Christian me quiere dar algo, ¿por qué no? Es mi pareja"

Pamela Franco responde a las críticas, revela su formación profesional y defiende su relación con Christian Cueva con contundentes declaraciones.

    Pamela Franco desafía a López y defiende su relación con Christian: “Si Christian me quiere dar algo, ¿por qué no? Es mi pareja”
    Pamela Franco saca pecho por Cueva. | Composición Wapa
    Pamela Franco desafía a López y defiende su relación con Christian: “Si Christian me quiere dar algo, ¿por qué no? Es mi pareja”

    Pamela Franco no se quedó callada y decidió responder con firmeza a los comentarios que recibió por parte de Pamela López. La cantante dejó en claro que, además de su carrera artística, cuenta con formación profesional y que nadie puede cuestionar su esfuerzo ni su independencia económica.

    wapa.pe

    Pamela Franco responde con todo a las críticas

    Luego de que se pusiera en duda su preparación académica y su estilo de vida, la intérprete salió al frente y aclaró que no solo vive de la música. “Soy contadora pública, colegiada, para que se entere y estudié marketing y bueno si quiere saber cosas mías que me llame, le gusta hacerlo”, expresó, marcando distancia de cualquier intento de desmerecer su trayectoria.

    Con ese mensaje, Franco dejó en evidencia que su vida profesional no se limita a los escenarios y que ha construido su propio camino con estudios y trabajo constante.

    “Christian es mi pareja”: la cantante defiende su relación

    La artista también fue directa al hablar sobre su relación con Christian Cueva, dejando en claro que no depende económicamente de nadie.

    “Yo trabajo, cada céntimo que me llevo al bolsillo es fruto de mi trabajo, en mis 37 años nadie me ha mantenido…bueno si Christian me quiere dar algo, ¿por qué no? Es mi pareja", sostuvo.

    wapa.pe

    Además, se refirió a las críticas que recibe por su vida personal y aseguró que no le afectan. “No le encuentro sentido… la gente habla cada estupidez, la gente da lo que tiene aquí (corazón) y aquí (cabeza)”, agregó, reafirmando que no se responsabiliza por lo que otros piensen.

    Pamela Franco y Christian Cueva hicieron pública su relación en 2024, tras la mediática ruptura del futbolista con Pamela López. Desde entonces, ambos han estado en el centro de la atención, aunque la cantante ha dejado claro que seguirá enfocada en su trabajo y en su presente.

    Pamela Franco desafía a López y defiende su relación con Christian: “Si Christian me quiere dar algo, ¿por qué no? Es mi pareja”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

