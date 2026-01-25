Wapa.pe
Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

Pamela Franco sorprende en la ‘Tarde Amarilla’ con show especial del equipo Juan Pablo II donde juega Christian Cueva

Pamela Franco acompañó a Christian Cueva en la ‘Tarde Amarilla’, donde deslumbró al público y reafirmó su firme vínculo con ‘Aladino’.

    Pamela Franco sorprende en la ‘Tarde Amarilla’ del equipo Juan Pablo II, donde juega Christian Cueva. | Composición Wapa
    Pamela Franco y Christian Cueva siguen escribiendo su historia sin prestar atención a las críticas en redes. La pareja se mostró firme y cómplice durante la ‘Tarde Amarilla’, realizada el sábado 24 de enero de 2026 en Chongoyape, Chiclayo.

    Mientras ‘Aladino’ era ovacionado con el club Juan Pablo II, la cantante acaparó miradas al convertirse en protagonista con un vibrante show musical que encendió la jornada y elevó la expectativa.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Esposa de Hernán Barcos sorprende con impensado mensaje en medio de denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco

    Pamela Franco enciende la ‘Tarde Amarilla’ del equipo Juan Pablo II

    La artista chimbotana Pamela Franco pisó el campo con un despliegue escénico que incluyó cuerpo de baile y una selección de sus canciones más populares. Su presentación fue parte del programa artístico organizado para la ‘Tarde Amarilla’, evento que marcó la presentación oficial del club Juan Pablo II, que se alista para competir en la Liga 1.

    La antesala del duelo ante Alianza Atlético se convirtió en una verdadera fiesta que fusionó música y fútbol, con una entusiasta respuesta del público presente en el Complejo Deportivo Juan Pablo II.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Pamela Franco no lo oculta y expone exigencia de Karla Tarazona a Christian Domínguez: "No me parece"

    Pamela Franco recibe ovación tras su show en la ‘Tarde Amarilla’

    Las redes sociales reaccionaron de inmediato a la participación de Pamela Franco en la ‘Tarde Amarilla’. Los usuarios resaltaron su carisma sobre el escenario y la elogiaron por el show musical que encendió la antesala del encuentro de su pareja, Christian Cueva. Comentarios como “Muchos éxitos y bendiciones”, “Qué linda presentación” y “Hermosa, Pamelita” inundaron las plataformas.

    La aparición de la cantante, conocida por el tema ‘Dile la verdad’, fue vista por muchos como un gesto de respaldo hacia Cueva, quien más tarde ingresó como volante titular y disputó 80 minutos en el triunfo contundente de su equipo por 3-0.

