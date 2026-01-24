Un video compartido por Pamela Franco en TikTok ha generado revuelo. En él, Karla Tarazona le hace exigencia a Christian Domínguez.

¡Las redes no perdonan! Un detalle compartido desde la cuenta de TikTok de Pamela Franco no pasó desapercibido. En las publicaciones compartidas de la cantante de cumbia se descubrió un video con fecha del 30 de diciembre y que a muchos les resultó extraño encontrar en el perfil de la cumbiambera, al tratarse de una exigencia que Karla Tarazona le hizo a Christian Domínguez. ¿De qué se trata?

Pamela Franco expone la exigencia de Karla Tarazona a Christian Domínguez

En el perfil de Pamela Franco, un detalle llamó la atención de los cibernautas, pues al buscar en sus publicaciones compartidas, la más reciente sería toda una sorpresa. Se trata de un video publicado por Panamericana con un extracto del programa ‘Todo se filtra’ donde Karla Tarazona le hace un pedido a Christian Domínguez que a este parece incomodarle.

Durante su conversación, Karla le exige a Christian el pago de su aguinaldo, pues esta trabajó para la Gran Orquesta Internacional en todo el 2025 y le correspondería una recompensa monetaria. “Me imagino que toca aguinaldo de la orquesta porque todo este año he producido”, dice la conductora.

Tras escuchar sus peticiones, el cantante le responde recordándole que este dinero ya habría sido pagado: “Tu aguinaldo fue en el viaje a Miami”, contestó y posteriormente añadió: “Es más, el domingo hemos estado de compras, ahí está tu aguinaldo”, respuestas que no dejaron convencida a Karla quien lo rechazó: “¡Ay no me parece!”.

Este sería el pedido que habría llamado la atención de Pamela, quien compartió el video en su cuenta oficial de TikTok. Una usuaria incluso comentó con curiosidad: “Pero ¿por qué lo compartió Pamela Franco? xD”, se lee, mientras que otra le contestó: “Jajajajaja te juro”.

Se desconoce qué habrá querido decir Pamela Franco al compartir esta publicación o si simplemente se ha tratado de un error, pues esta suele guardar silencio cuando se trata de hablar de su expareja y Tarazona.

Pamela Franco habla sobre el matrimonio y explica por qué no es su prioridad ahora

Durante una conversación en Radio Karibeña, la pareja de Christian Domínguez se refirió a cómo concibe el compromiso formal y dejó abierta la posibilidad de casarse en el futuro con el futbolista de Juan Pablo II. No obstante, aclaró que actualmente ambos están enfocados en otros objetivos personales y profesionales, motivo por el cual la idea de llegar al altar ha quedado en pausa.