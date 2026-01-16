Pamela Franco y Christian Cueva estarían atravesando una crisis en su relación, según revelaciones de una psíquica en el podcast ‘Chimi Churri’.

La relación entre Pamela Franco y Christian Cueva estaría atravesando su momento más delicado. Tras declarar que no planea casarse, la cantante habría descubierto situaciones que habrían afectado seriamente su vínculo sentimental. Revelaciones hechas por una psíquica en el podcast ‘Chimi Churri’ señalan la posible intervención de una tercera persona. Todo indica que la pareja estaría al borde de una ruptura inevitable.

Pamela Franco enfrentaría una crisis definitiva con Christian Cueva, según psíquica

Luego de admitir públicamente que no tiene intenciones de llegar al altar con su actual pareja, Pamela Franco estaría viviendo uno de los momentos más tensos de su relación con Christian Cueva. De acuerdo con una revelación realizada en televisión, la cumbiambera habría descubierto conversaciones comprometedoras del futbolista con una mujer más joven, situación que habría marcado un quiebre irreversible entre ambos.

La versión fue expuesta por la psíquica conocida como Turquesa, quien aseguró que la cantante se encuentra emocionalmente afectada tras confirmar que no sería la primera vez que enfrenta un episodio similar con el jugador.

Durante su participación en el programa 'Chimi Churri', la vidente afirmó que el final de la relación ya estaría definido, aunque ambas partes evitarían hacerlo público de inmediato. Según su lectura, el motivo principal estaría relacionado con una presunta infidelidad por parte de Cueva.

"Se viene una ruptura entre Pamela Franco y Cueva, pronto viene. Pero los dos no van a decir que están separados. Va a ser por una tercera persona por parte de él. Él, entre pisco y nazca, ha habido una discusión porque ha negado una conversación con otra persona, es una joven. No es la primera vez, por eso ella para deprimida y pone límite de 'no me voy a casar'", señaló la psíquica.

Tras sus declaraciones iniciales, Turquesa realizó un ritual con un huevo en vivo y reafirmó que la separación no solo sería real, sino también expuesta públicamente en los próximos meses. La especialista aseguró que la artista terminaría enfrentando esta etapa sin su pareja.

"Viene la ruptura por tercera persona, va a ser televisivo. (...) Yo veo la ruptura a través del huevo, la veo sola", manifestó.

¿Pamela Franco sufre por Christian Cueva?

Finalmente, la psíquica fue consultada sobre el impacto que esta relación tendría en el bienestar de Pamela Franco. Aunque descartó agresión física, afirmó que existiría un fuerte desgaste emocional provocado por ocultamientos y mentiras.