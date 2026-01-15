Durante la intervención, se revelaron correos del colegio que alertan sobre el bienestar de los hijos de Christian Cueva y Pamela López.

Medaly Barrientos, representante legal de Christian Cueva, se presentó este jueves en el programa Arriba mi gente para exponer nuevos elementos relacionados con el conflicto legal que mantiene el futbolista con Pamela López por la manutención y el cuidado de sus tres hijos. Durante su intervención, la abogada reveló comunicaciones enviadas por el colegio de los menores que encendieron las alertas sobre su bienestar.

Grave acusación contra Pamela López

En el espacio televisivo, Santi Lesmes dio lectura a dos correos electrónicos remitidos por la institución educativa a ambos padres. El primero de ellos expresa una advertencia directa por un hecho ocurrido recientemente y que habría puesto en riesgo a los niños.

“Me comunico con ustedes para informarles que el área de seguridad del colegio reportó el día de hoy que los menores llegaron al colegio en un taxi Satelital sin la compañía de ningún adulto responsable. Queremos expresar nuestra preocupación porque esta situación expone a los niños a riesgos que podrían comprometer su seguridad”, leyó.

El contenido del mensaje, según la defensa de Cueva, refleja la inquietud del centro educativo frente a situaciones que podrían afectar la integridad física de los estudiantes.

Pamela López no acudió a reunión clave, según el colegio

El segundo correo leído en vivo hace referencia a una reunión previamente coordinada con Pamela López, a la cual, según el documento, no se presentó, pese a la relevancia del encuentro para el desarrollo emocional de los menores.

“Esta reunión es importante ya que el propósito es conversar sobre aspectos emocionales de sus hijos”. Este hecho, de acuerdo con la abogada, refuerza la preocupación del entorno educativo sobre el acompañamiento emocional que están recibiendo los niños.

Defensa de Cueva pedirá tenencia compartida

En otro momento de la entrevista, Medaly Barrientos recordó que existe una orden judicial que impide a ambas partes emitir declaraciones públicas relacionadas con los menores, disposición que, según afirmó, estaría siendo vulnerada. “La señora se sigue burlando de la justicia”.

Finalmente, la abogada anunció que Christian Cueva solicitará formalmente la tenencia compartida, argumentando que los menores estarían expuestos a situaciones de afectación emocional. Además, aseguró que cuentan con material audiovisual que sustenta esta posición y expresó la preocupación del futbolista por el rendimiento académico de sus hijos.